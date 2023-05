Bericht: Tuchel wünscht sich Barca-Star beim FC Bayern

IMAGO/Urbanandsport

Ousmane Dembélé (l.) ist beim FC Bayern im Gespräch

Nach einer schwachen Saison wird der FC Bayern im kommenden Sommer-Transferfenster wohl den ein oder anderen prominenten Neuzugang ins Auge fassen. Nachdem zuletzt mehrere Torjäger beim deutschen Rekordmeister im Gespräch waren, macht nun ein Gerüchte die Runde, dass auch ein Flügelspieler des FC Barcelona in München sehr gefragt ist.

Vollzieht der FC Bayern im Sommer in der Offensive einen größeren Umbruch? Laut "Bild"-Sportchef Christian Falk sei ein Abgang von Serge Gnabry und Sadio Mané nicht ausgeschlossen. Im Falle eines Wechsels der beiden Flügelspieler müsste sich der Bundesliga-Tabellenführer nach gleichwertigen Alternativen umsehen.

Laut "fichajes" soll dabei insbesondere der ehemalige BVB-Star Ousmane Dembélé das Interesse von Thomas Tuchel geweckt haben. Der Cheftrainer habe die Bayern-Bosse bereits um den Transfer des Flügelstürmers des FC Barcelona gebeten, so das Online-Portal weiter.

Wittert der FC Bayern bei Dembélé ein Schnäppchen?

Demnach könnte der französische Nationalspieler den designierten spanischen Meister im Sommer für eine Ablöse in Höhe von rund 50 Millionen Euro verlassen. Für die finanziell schwer angeschlagenen Katalanen eine enorme Summe.

Hinzu kommt: Laut übereinstimmenden Medienberichten arbeitet Barca an einer Rückholaktion von Lionel Messi. Für diese müsste das Team von Xavi aber hohe Einnahmen generieren, die durch den Verkauf von Reservisten erzielt werden sollen.

Zu diesen gehört Dembélé in dieser Saison eigentlich nicht. Da der Vertrag des 25-Jährigen aber nur noch bis 2024 datiert ist, würde sich der Blaugrana im Sommer die letzte Möglichkeit bieten, eine marktgerechte Ablöse für ihren Flügelflitzer einzufahren.

Diese Situation könnten sich die Münchener nun offenbar zu nutze machen. Sollte sich das Interesse des deutschen Rekordmeisters konkretisieren und Dembélé in die bayrische Landeshauptstadt wechseln, so würde es zum Wiedersehen mit Tuchel kommen. Dieser hatte den 35-fachen Nationalspieler bereits in der Saison 2016/17 bei Borussia Dortmund trainiert.