Medien: ManCity findet Bellingham-Alternative beim FC Bayern

IMAGO

Ryan Gravenberch (l.) könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Lange war der Poker um Jude Bellingham offen, nun verdichten sich die Anzeichen, dass Real Madrid das Rennen um den BVB-Star für sich entscheidet. Ebenfalls interessierte Vereine wie Manchester City müssen sich daher wohl um Alternativen bemühen. Bei den Skyblues könnte nun offenbar ein Mittelfeld-Star des FC Bayern in den Fokus rücken.

Zuletzt war Ryan Gravenberch insbesondere mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden, nun scheint mit Manchester City ein weiterer Klub aus der Premier League die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler des FC Bayern ausgestreckt zu haben. Das berichtet die britische Tageszeitung "Daily Mirrror".

Demnach habe der Tabellenführer von der Insel die Niederlage im Poker um Jude Bellingham von Borussia Dortmund akzeptiert und sehe sich daher bereits nach Alternativen um. Der Engländer wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge den BVB höchstwahrscheinlich im Sommer zu Real Madrid verlassen. Mit dem Spieler selbst seien sich die Königlichen einig, eine Einigung der Klubs stehe aber noch aus, heißt es.

Will der FC Bayern Gravenberch überhaupt verkaufen?

Auch Manchester City war lange Zeit als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung des Mittelfeld-Juwels gehandelt worden.

Durch die Niederlage im Transfer-Poker und den drohenden Abgang von Ilkay Gündogan ist der Klub um Cheftrainer Pep Guardiola auf der Suche nach Neuzugängen für die Schaltzentrale.

Diese könnte nun offenbar Gravenberch darstellen. Der Niederländer kam in dieser Saison für den FC Bayern nur sporadisch zum Einsatz und konnte sich dort zu selten für weitere Spielzeit empfehlen. Das Vertrauen in die Qualitäten des 20-Jährigen sei in der Premier League aber dennoch hoch, so der "Daily Mirror".

Ob es jedoch wirklich zu einem Wechsels Gravenberchs kommt, ist fraglich. Laut "kicker" wollen die Bayern-Bosse den elffachen Nationalspieler in München halten. Auch sie sehen in ihm ein großes europäisches Talent, heißt es in dem Bericht weiter.