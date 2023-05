Glasner-Zukunft bei Eintracht Frankfurt wohl fraglich

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Steht Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt vor dem Aus?

Die Lage bei Eintracht Frankfurt spitzt sich weiter zu. Dass Trainer Oliver Glasner auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht, scheint inzwischen äußerst fraglich zu sein.

Zehn Bundesliga-Spiele in Folge konnten die Adlerträger zuletzt nicht gewinnen. In der Rückrundentabelle holten nur Hertha BSC und der VfL Bochum noch weniger Punkte. Die neuerliche 1:3-Pleite in Hoffenheim verschärfte die Krise der Eintracht noch einmal.

Zu allem Überfluss hielt Oliver Glasner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch eine Wutrede, als er auf eine eigentlich harmlose Frage eines Journalisten reagierte. "Hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit 'nicht kapieren' vorzuwerfen. Der alte Makoto Hasebe ist 39 Jahre alt, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche. Der hat teilweise Blut im Urin", polterte der 48-Jährige.

Verlässt Glasner Eintracht Frankfurt im Sommer?

Diese Reaktion schlug nicht nur medial hohe Wellen, auch SGE-Vorstandsboss Axel Hellmann kritisierte die Aussagen. "So eine Aussage gehört nicht in die Öffentlichkeit", sagte der 51-Jährige gegenüber "Bild TV" und ergänzte: "Ich kann da ehrlicherweise nicht viel Positives dran erkennen. Wenn Oliver Glasner darüber noch mal nachdenkt, weiß er, dass das weder gut noch richtig war, so zu reagieren."

Glasners Wutrede könnte das Fass womöglich zum Überlaufen gebracht haben, spekuliert die "Bild". Demnach hätte es bereits in den vergangenen Wochen Differenzen zwischen Glasner und den SGE-Verantwortlichen gegeben.

So soll sich der ehemalige Wolfsburg-Trainer daran stoßen, dass die Eintracht trotz der Kaderprobleme öffentlich immer noch über eine Teilnahme am Europapokal sprach.

Auch bezüglich der Qualität des Kaders sei es intern zu Unstimmigkeiten gekommen, so die Boulevardzeitung weiter. "Bild" berichtet, dass die "Zeichen schon im Sommer auf Trennung stehen". Der Vertrag des Übungsleiters läuft in der Mainmetropole noch bis 2024. Verhandlungen über eine Verlängerung des Kontraktes hatten in den letzten Monaten zu keinem Erfolg geführt.