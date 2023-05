Bleibt Kolo Muani in Frankfurt? SGE-Boss bezieht Stellung

IMAGO/HMB Media

Verlässt Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt für den FC Bayern?

Seit Monaten wird Randal Kolo Muani mit einem Abschied von Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Viele europäische Schwergewichte wie der FC Bayern sollen den Stürmer auf dem Zettel haben. Vorstandssprecher Axel Hellmann ist im Transferpoker um den Franzosen dennoch ganz entspannt.

"Er hat einen lang laufenden Vertrag. Da sitzt es sich immer besonders bequem drauf. Das Interessentenfeld ist sehr groß und sehr prominent", sagte Hellmann dem TV-Sender "Bild". Laut der Boulevardzeitung soll insbesondere der FC Bayern auf einen Transfer des Stürmer drängen.

Auch Klubs aus der Premier League wie Manchester United und der FC Chelsea galten in der Vergangenheit als ernsthaft interessiert. Auch mit einem Wechsel in seine Heimat zu Paris Saint-Germain wurde der sechsfache Nationalspieler bereits in Verbindung gebracht. Laut "Bild" führt die heißeste Spur aber weiter zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern oder Eintracht Frankfurt? Kolo Muani hat die Qual der Wahl

Demnach "forciere" Ehrenpräsident Uli Hoeneß den Wechsel des 24-Jährigen, der in dieser Saison für die Adlerträger in 42 Pflichtspielen auf 21 Tore und 15 Vorlagen kommt. Glaubt man dem Bericht, wird sich der Weg zu einem Deal allerdings steinig gestalten. Die Bayern sind demnach lediglich bereit, eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro in den Ring zu werfen.

Eine Summe, die in Frankfurt wohl nur ein leichtes Schmunzeln hervorbringen wird. "Ich merke und fühle auf dem internationalen Markt eine andere Zahl als 90 Millionen Euro", stellte Hellmann klar und verstärkt somit den Eindruck, dass der Europa-League-Sieger Kolo Muani wohl nur für eine Ablöse jenseits der 100-Millionen-Marke ziehen lässt.

Dennoch sei es das "absolute Wunschszenario" der SGE, dass der Top-Stürmer auch nächstes Jahr für die Eintracht aufläuft, so Hellmann weiter. Dennoch wisse der 51-Jährige auch, dass Kolo Muani "mit das Heißeste sei, was momentan auf dem europäischen Stürmermarkt zur Verfügung steht".