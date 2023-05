Eintracht Braunschweig siegt nach dramatischer Schlussphase

IMAGO/Darius Simka

Eintracht Braunschweig kommt den Klassenerhalt näher

Nach zwei Niederlagen hintereinander hat Eintracht Braunschweig einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Nach einer turbulenten Schlussphase besiegten die Niedersachsen Tabellenschlusslicht SV Sandhausen etwas glücklich mit 2:1 (0:0).

"Wir wussten, es wird ein harter Kampf. Nach dem Ausgleich haben wir die richtige Antwort gegeben. So war es ein schönes Happy End", sagte Braunschweigs Siegtorschütze Odonkor bei "Sky".

Saulo Decarli (83.) und Anton Odonkor (89.) trafen für die Platzherren, für die Kurpfälzer war Alexander Schirow (88.) erfolgreich.

Dabei hätten die Gäste vor 20.000 Zuschauern schon in der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung sorgen können. Der Schweizer Kemal Ademi verpasste in der 9., 24. und 44. Minute gleich drei gute Torgelegenheiten. Die Norddeutschen hingegen waren in dieser Phase zu unentschlossen.

Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spielgeschehen mehr und mehr zwischen die beiden Strafräume. Sandhausen fehlte nun die Zielstrebigkeit der ersten 45 Minuten, die Partie versandete mehr und mehr - bis noch drei Tore binnen sechs Minuten fielen.