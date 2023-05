Berater von Bayern-Star verhandelt offenbar mit Barca

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Joao Cancelo (l.) wird den FC Bayern im Sommer wohl verlassen

Der Wechsel von Joao Cancelo von Manchester City zum FC Bayern wurde als Transfer-Hammer gefeiert. Doch der portugiesische Nationalspieler fand beim deutschen Rekordmeister nie vollends in die Spur. Ein Verbleib des Außenverteidigers in der Bundesliga ist daher nahezu ausgeschlossen. Stattdessen könnte der 27-Jährige seine Karriere nun offenbar in Spanien fortsetzen.

Seit seinem Wechsel nach München absolvierte Joao Cancelo bislang 18 Pflichtspiele für den FC Bayern. Mit seinen durchwachsenen Leistungen konnte sich der Portugiese nie für einen dauerhaften Platz in der Startelf empfehlen, wenngleich er aufgrund der angespannten Personalsituation aktuell regelmäßig in der Anfangsformation steht.

Auch deshalb wird der Bundesliga-Tabellenführer die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro im Sommer wohl nicht ziehen. Wie es dann für Cancelo weitergeht, ist noch völlig offen. Die spanische "Sport" berichtet, dass der Außenverteidiger eine Rückkehr zu Manchester City ablehnt. Dort hatte er sich mit Cheftrainer Pep Guardiola überworfen.

FC Bayern: Wohin zieht es Joao Cancelo?

Nun will die spanische Sportzeitung erfahren habe, dass Cancelos Berater Jorge Mendes in der vergangenen Woche zu Gast beim FC Barcelona war. Mit den Katalanen soll er auch über einen Wechsel des 42-fachen Nationalspielers zu der Blaugrana verhandelt haben. Im Gespräch sei eine einjährige Leihe mit Kaufoption, heißt es in dem Bericht weiter.

Doch bei der Truppe von Xavi sei der Bayern-Star offenbar nur die zweite Wahl. Laut der "Sport" wolle Barca eigentlich Juan Foyth als neuen Rechtsverteidiger verpflichten. Doch der FC Villareal pocht auf die im Vertrag festgelegte Ablösesumme von 62 Millionen Euro. Zu viel für die finanziell gebeutelten Katalanen.

Auch deshalb könnte Barcelona für den Rechtsfuß möglicherweise "das ideale Ziel" darstellen, spekuliert das Blatt.