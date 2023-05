Nach Hertha-Pleite: VfB-Sportdirektor fordert Kampfgeist ein

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Fabian Wohlgemuth (r.) ist Sportdirektor beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hätte sich mit einem Auswärtssieg beim Tabellenletzten Hertha BSC fast schon vorentscheidend von den direkten Abstiegsplätzen distanzieren können. Doch es kam anders am Samstagnachmittag. Nach dem 1:2 in Berlin rangieren die Schwaben nun auf dem Relegationsplatz und stecken weiter in akuten Abstiegsnöten.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth mahnte an, die Pleite im Sechs-Punkte-Spiel vom letzten Samstag nicht allzu lange auf die Mannschaft wirken zu lassen.

"Wir haben schon öfter mit Rückschlägen leben müssen. Deswegen sind wir nicht gleich überrascht und vor den Kopf gestoßen, wenn wir so eine Leistung aufarbeiten müssen", meinte der 44-Jährige gegenüber dem "kicker".

Nach 31 Spieltagen steht der VfB bei gerade einmal sechs Saisonsiegen, kein anderes Team in der Bundesliga hat weniger Spiele gewonnen. Vor allem die Bilanz der Schwaben in den direkten Duellen mit den Abstiegskonkurrenten lässt bisweilen zu wünschen übrig, verloren sie im Februar doch schon einmal gegen den damaligen Tabellenletzten, den FC Schalke 04 (1:2).

Abstiegs-Showdown gegen Hoffenheim ist möglich

Nach dem Spiel verwies VfB-Manager Wohlgemuth daher auf die richtige Reaktion, die seine Mannschaft schon mehrfach in der laufenden Spielzeit nach Nackenschlägen gezeigt habe: "Von der Niedergeschlagenheit und der Enttäuschung können wir uns nichts kaufen. Wir müssen weiter daran glauben."

Für die Stuttgarter geht es am kommenden Wochenende mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen weiter, danach steht das Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 an.

Besonders brisant könnte die Konstellation am 34. und finalen Spieltag werden, wenn der VfB nämlich ausgerechnet die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast hat. Die Trainer beider Klubs waren im letzten Jahr noch beim jeweils anderen Verein angestellt. Sebastien Hoeneß war Hoffenheim-Trainer bis Mai 2022, Pellegrino Matarazzo war zum Saisonstart noch in Stuttgart beschäftigt.