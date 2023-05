Bellingham schon mit Real einig? Das sagt Kehl

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Es kursieren weiter heiße Gerüchte um Jude Bellingham

Die Gerüchteküche um einen bevorstehenden Abgang Jude Bellinghams von Borussia Dortmund brodelte zuletzt immer heißer. So hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, dass sich der BVB-Star bereits mit Real Madrid auf einen Wechsel verständigt haben soll. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl reagierte nun auf diese Meldungen.

"Dass die Gerüchte um Jude Bellingham jetzt noch einmal Fahrt aufnehmen, ist nicht verwunderlich. Wir hatten das in den letzten Jahren sehr, sehr häufig. Es geht auch in den anderen Ligen jetzt in die Endphase", nahm der BVB-Manager die Spekulationen rund um die Zukunft des 19-jährigen BVB-Stars am "DAZN"-Mikrofon betont gelassen hin.

Bellingham wurde zuvor auch mit anderen europäischen Top-Klubs wie Manchester City und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Die heißeste Spur soll aber nach Madrid zum amtierenden Champions-League-Sieger führen.

Sebastian Kehl verneinte im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg aber in klaren Worten, dass die Causa Jude Bellingham bereits entschieden sei: "Aktuell gibt es keinen neuen Stand, es gibt kein Angebot. Es gibt nichts, was wir neu verkünden können."

Dass sich der englische Youngster von dem Rummel um seine Person zu sehr ablenken lassen könnte, ausgerechnet in der entscheidenden Phase des Meisterrennens mit dem FC Bayern, glaubt Kehl derweil nicht.

"Ich kann den Jude nur als sehr, sehr fokussiert wahrnehmen, der hier alles dafür tut, dass wir unseres Spiel gewinnen. Alles andere werden wir dann sehen", so BVB-Sportdirektor Kehl am Sonntagabend.

Jude Bellingham spielt seit knapp drei Jahren für Borussia Dortmund und steht noch bis Sommer 2025 bei den Westfalen unter Vertrag. Er hat keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier, weshalb den Schwarz-Gelben womöglich ein neuer Mega-Transfer jenseits der 100 Millionen Euro ins Haus steht.