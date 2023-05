Matthäus fordert "offenes Gespräch" wegen Müller

IMAGO/Michael Taeger

Lothar Matthäus (l.) setzte sich erneut für Bayerns Thomas Müller ein

Thomas Müller hat beim FC Bayern unter Thomas Tuchel derzeit keinen allzu leichten Stand. Der dienstälteste Spieler des deutschen Rekordmeisters hat seinen Stammplatz zuletzt verloren, wurde auch beim jüngsten 2:1-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen wieder nur eingewechselt. Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus fordert Klärung in der Personalfrage.

Der 62-Jährige hatte sich in den letzten Wochen bereits mehrfach kritisch dazu geäußert, dass Ur-Bayer Müller seine Position in der Startelf des FC Bayern verloren hatte. In den letzten sechs Pflichtspielen der Münchner wurde der 33-Jährige nur zweimal von Cheftrainer Thomas Tuchel in die Anfangsformation berufen.

Matthäus, der selbst sieben Mal mit dem FC Bayern Deutscher Meister wurde, verlangte bei "Sky" einen anderen Umgang mit Müller, der in seiner Karriere bis dato 439 Bundesliga-Partien für den deutschen Branchenprimus bestritten hat.

"Thomas Tuchel, Thomas Müller und die Verantwortlichen von Bayern München müssen ein offenes Gespräch führen, welche Position Müller in der nächsten Saison im Verein einnimmt", forderte Matthäus vom FC Bayern.

Sollte Tuchel auch über das Saisonende hinaus nicht mehr mit Müller als feste Größe in der Bayern-Offensive planen, müsse dies einem derart verdientem Spieler wie ihm frühzeitig mitgeteilt werden.

Thomas Müller hat noch ein Jahr Vertrag beim FC Bayern

Dass sich der Weltmeister von 2014 längerfristig als Edeljoker auf die Reservebank der Münchner setzen würde, könne sich Matthäus nicht vorstellen: "Thomas Müller auf die Bank? So weit ist er noch nicht. Da ist er noch zu ehrgeizig für. Er hat auch noch die Qualität und für sich den Anspruch von Anfang an zu spielen. Dass er in Zukunft ein Einwechselspieler bei Bayern München wird, ist sicher nicht die Rolle, die er sich wünscht."

Beim deutschen Rekordnationalspieler fehlt ohnehin weiter das Verständnis dafür, dass Müller unter Tuchel als Führungsspieler auf dem Feld nicht allzu gefragt ist.

"Wenn doch einer Sicherheit zurückbringen kann, diese positive Energie, dann ist es doch Thomas Müller", meinte Matthäus.

Der Vertrag des Ur-Bayers beim derzeitigen Tabellenführer der Bundesliga läuft noch bis zum Sommer 2024. Müller hat bislang seine gesamte Profi-Karriere für den FC Bayern bestritten und gilt bereits jetzt als eine der erfolgreichsten Akteure des Klubs aller Zeiten.