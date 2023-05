IMAGO/Nigel Keene

Pep Guardiola (l.) trifft mit ManCity auf Carlo Ancelotti und Real Madrid

Für die meisten ist es das vorweggenommene Finale in der diesjährigen Champions League. Wenn am Dienstagabend ab 21:00 Uhr Real Madrid und Manchester City in der Königsklasse zum Halbfinal-Hinspiel aufeinandertreffen, spielen die beiden Topfavoriten auf den Titel in diesem Jahr gegeneinander. Wo läuft der CL-Kracher live im TV und Stream?

Spätestens mit seinem Viertelfinal-Erfolg über den FC Bayern hat der englische Meister Manchester City seine Ansprüche auf den Henkelpott in diesem Jahr unmissverständlich angemeldet.

Die Cityzens setzten sich nach einem 3:0 und einem 1:1 gegen die Münchner verdientermaßen durch und erreichten so die Runde der letzten vier Teams. Die Königlichen um Startrainer Carlo Ancelotti wiederum bezwangen den englischen Vertreter FC Chelsea hochverdient zweimal mit 2:0 und träumen weiterhin von der erfolgreichen Titelverteidigung in diesem Jahr.

Real Madrid ist ohnehin der große Dominator in der Champions League in den letzten Spielzeiten. Seit 2014 sicherte sich der spanische Vorzeigeklub den Titel im größten europäischen Vereinswettbewerb gleich fünfmal.

Am Dienstagabend steht das Hinspiel im Estadio Bernabéu an, ehe es am 17. Mai ins Rückspiel im Etihad Stadium gehen wird, Anstoß wird dann ebenfalls um 21 Uhr sein.

Wo wird das Hinspiel zwischen Real und ManCity live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Real Madrid vs. ManCity live im TV und Stream