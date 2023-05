Klare Kritik an Glasner: "Sieht nicht nach Kämpfertyp aus"

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Oliver Glasner legte am Samstagabend einen wütenden PK-Auftritt hin

In der Fußball-Bundesliga spielt Eintracht Frankfurt ein äußerst dürftiges Kalenderjahr 2023. Nur der Tabellenletzte Hertha BSC hat in der Rückrunde weniger Punkte gesammelt als der amtierende Europa-League-Sieger. Cheftrainer Oliver Glasner hatte sich zuletzt besonders dünnhäutig gezeigt und nach der 1:3-Niederlage in Hoffenheim verbal ausgeteilt. Für sein Auftreten in den letzten Wochen setzte es nun deutliche Kritik von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg.

"Der Ausraster von Eintracht-Coach Oliver Glasner auf der Pressekonferenz in Hoffenheim hat gezeigt, dass der Trainer Druck verspürt", so der langjährige Mittelfeldspieler des FC Bayern in seiner "Sport1"-Kolumne.

Man dürfe die lautstarken Aussagen des SGE-Trainers, der sich vor allem gegen den Vorwurf der mangelnden Einstellung innerhalb seiner Mannschaft wehrte, zwar nicht überbewerten. Allerdings hat Effenberg arge Differenzen im Binnenverhältnis zwischen Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche ausgemacht.

"Die Beziehung zwischen Glasner und Krösche scheint man da näher beleuchten zu müssen. Ich kenne keinen Trainer, der sich hinstellt und sagt 'Dann gehe ich halt', wie es Glasner nach dem Augsburg-Spiel gemacht hat. Das sieht nicht nach Kämpfertyp aus. Auch nicht, dass er zu 100 Prozent zum Verein steht. Das ist mir extrem aufgefallen. Ich glaube, da passt es irgendwie nicht", so der 54-Jährige.

Eintracht Frankfurt steht im DFB-Pokalfinale am 3. Juni

Dass der Österreicher noch über den Somemr hinaus Cheftrainer bei den Adlerträgern bleibt, ist für Effenberg alles andere als gesichert: "Vielleicht wäre es besser, dass er ehrlich sagt, wenn er gehen will. Dann hat man noch das Pokalfinale und für dieses Spiel gehen die Jungs vielleicht nochmal für ihn durchs Feuer."

Allerdings betonte Effenberg auch, dass in der Bewertung der Arbeit Glasners, der in Frankfurt seit Sommer 2021 als Übungsleiter angestellt ist, auch seine zweifelsohne hervorragende Bilanz in den Pokalwettbewerben nicht außer Acht gelassen werden dürfe.

"Bei aller Kritik muss man Glasner aber auch ein großes Kompliment aussprechen. Frankfurt steht das zweite Jahr in Folge in einem Finale - mit diesem Kader. Sind sie für drei Wettbewerbe aufgestellt? Ich glaube nicht. Umso beeindruckender, was sie da abliefern", stellte der Ex-Kapitän des FC Bayern fest.

Eintracht Frankfurt trifft am 3. Juni im Berliner Olympiastadion im Finale des DFB-Pokals auf RB Leipzig.