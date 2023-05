Effenberg warnt FC Bayern vor Müller-Debatte

IMAGO/Revierfoto

Beim FC Bayern derzeit nicht mehr erste Wahl: Thomas Müller (M.)

Seinen jahrelang zementierten Stammplatz beim FC Bayern hat Thomas Müller verloren, Trainer Thomas Tuchel verweist dennoch auf die Wichtigkeit des Routiniers für den Rekordmeister. Der frühere Münchner Stefan Effenberg erkennt spätestens im Sommer Konfliktpotenzial.

Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg bei Aufsteiger Werder Bremen war Thomas Müller das große Thema beim FC Bayern - und das, obwohl der 33-Jährige im Weserstadion erst nach 64 Minuten eingewechselt worden war und ohne Torbeteiligung blieb.

Coach Thomas Tuchel stimmte nach dem Schlusspfiff ein Loblied auf den Führungsspieler an: "Welchen Einfluss er in der Mannschaft hat aktuell, ist einfach top." Zudem verwies er auf die beeindruckende Professionalität von Müller.

Und doch stellt sich die Frage, warum der Weltmeister von 2014 in der entscheidenden Phase der Saison immer wieder auf der Bank sitzt. Im Vereinsumfeld des FC Bayern ist darum längst eine Debatte entbrannt.

Droht dem FC Bayern eine "Baustelle"?

Der frühere Münchner Regisseur Stefan Effenberg ist beim Thema Müller hin- und hergerissen.

"In der momentanen Lage darf der Rekordmeister diese Baustelle nicht aufmachen", zeigte der 54-Jährige in seiner "Sport1"-Kolumne Verständnis für die Vorgehensweise der sportlichen Führung, die die Diskussionen im engen Titelrennen mit dem BVB möglichst klein halten will.

Tuchel gehe "sehr souverän mit der Situation um Müller um", lobte Effenberg: "Nicht umsonst hat der Trainer nach dem Arbeitssieg gegen Werder Bremen das professionelle Verhalten Müllers und dessen Einfluss in der Mannschaft explizit gelobt."

Der langjährige Dauerbrenner des FC Bayern wiederum vermeide es, "in der entscheidenden Meisterschaftsphase Stunk zu machen" und ordne "alles - einschließlich seiner eigenen Person - dem Titelrennen unter", ergänzte der "Tiger".

Thomas Müllers Perspektive beim FC Bayern offen

Sobald die Saison 2022/2023 beendet ist, erwartet Effenberg allerdings Redebedarf an der Säbener Straße. "Denn bei aller Harmonie, die momentan nach außen demonstriert wird, ist Müller eine ganz besondere Personalie in München. Deswegen wird man es unter allen Umständen vermeiden wollen, dieses Thema in die neue Saison mitzunehmen. Denn dann hat man ein Problem", verdeutlichte der Ex-Nationalspieler.

Ein Jahr später läuft Müllers Vertrag beim FC Bayern aus. Effenbergs Fazit: "Sowohl Tuchel als auch der Verein müssen sich Gedanken machen. Und auch Müller wird im Sommer die Situation Revue passieren lassen."