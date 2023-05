So plant der FC Schalke 04 mit Thomas Reis

IMAGO/RHR-FOTO

Thomas Reis kämpft mit dem FC Schalke 04 um den Klassenerhalt

Der FC Schalke 04 glaubt nach zwei späten Siegen wieder fest an den Klassenerhalt. Cheftrainer Thomas Reis hat mit seiner Mannschaft mittlerweile sogar die Abstiegszone verlassen. Die S04-Verantwortlichen sehen im ehemaligen Bochumer den passenden Mann für die Zukunft.

Laut "kicker" hofft die Klubführung des FC Schalke 04 auf eine "langfristige Zusammenarbeit" mit Reis. Der 49-Jährige soll selbst im Abstiegsfall gehalten werden. Reis besitzt in Gelsenkirchen einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2024.

Sportvorstand Peter Knäbel hatte dem Übungsleiter in den vergangenen Wochen wiederholt eine Jobgarantie ausgesprochen.

"Das steht für mich außer Frage", sagte der S04-Funktionär im April gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" auf die Frage, ob Reis auch sicher Cheftrainer bleibe, wenn der Klassenerhalt nicht gelinge.

FC Schalke 04 verlässt die Abstiegszone

Der Ex-Bochumer hatte das Amt im vergangenen Oktober von Vorgänger Frank Kramer übernommen.

Unter Reis ist beim FC Schalke 04 inzwischen wieder die Hoffnung zurückgekehrt, dass der nach der Hinrunde schon außer Reichweite geglaubte Klassenerhalt möglich ist.

Nach den beiden dramatischen Last-Minute-Siegen gegen Werder Bremen (2:1) und den 1. FSV Mainz 05 (3:2) rangieren die Knappen in der Tabelle mit 30 Punkten auf dem 15. Platz.

Hartes Restprogramm für den FC Schalke 04

Der VfB Stuttgart, VfL Bochum (beide 28 Punkte) sowie Hertha BSC (25) befinden sich derzeit allesamt hinter dem FC Schalke 04. Nach der Hinrunde waren die Königsblauen mit gerade einmal neun Zählern Letzter.

Allerdings hat es das Schalker Restprogramm in sich. So geht es an den verbleibenden drei Spieltagen noch gegen den FC Bayern (13. Mai), Eintracht Frankfurt (20. Mai) sowie RB Leipzig (27. Mai).

"Es geht um jeden Punkt, um unser Ziel zu erreichen", sagte Reis nach dem jüngsten Erfolg seiner Mannschaft in Mainz.