Konkurrenz aus England: BVB muss bei Fresneda zittern

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Iván Fresneda wird beim BVB als Neuzugang gehandelt

Bereits seit einigen Monaten gilt Iván Fresneda von Real Valladolid als ein Wunschspieler von Borussia Dortmund für den kommenden Transfer-Sommer. Im Ringen um den hochveranlagten Rechtsverteidiger bekommt der BVB allerdings wie erwartet Konkurrenz.

Wie das Portal "CaughtOffside" schreibt, plant nämlich auch der FC Arsenal, im nächsten Wechselfenster wieder an den 18-jährigen Spanier heranzutreten. Beide Klubs hatten sich angeblich bereits im Winter erfolgslos um die Dienste des Top-Talentes bemüht.

Dem Bericht zufolge gebe es derzeit allerdings noch keine Tendenz, zu welchem Klub Fresneda lieber wechseln würde.

In Medienberichten war im April von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen der Dortmunder Borussia und dem Spieler die Rede. Entschieden ist aber wohl noch nichts. Letztlich könnte es eine Frage des konkreten Angebots und der sportlichen Perspektive werden, die ihm aufgezeigt werden.

Zuletzt hatte Fresneda allerdings öffentlich mit den Gunners und deren Trainer Mikel Arteta geflirtet. "Ich mag Arteta sehr, ich halte ihn für einen großartigen Trainer. Ich verfolge die europäischen Ligen und finde die Arbeit, die er mit seinem Verein leistet, fantastisch", merkte der Junioren-Nationalspieler Ende April im Interview mit "The Athletic" an.

Zahlt der BVB 20 Millionen Euro für Fresneda?

Neben den Londonern und dem BVB soll auch Sporting aus Lissabon interessiert sein.

Günstig dürfte der Außenverteidiger allerdings nicht werden. "The Athletic" spekulierte vor einigen Wochen, dass Valladolid wegen des regen Interesses im Sommer deutlich mehr verlangen könnte als die 15 Millionen Euro, die im Winter als Ablösesumme für Fresneda gehandelt worden waren. Konkret ist inzwischen von 20 Millionen Euro die Rede.

Fresneda schaffte in dieser Saison den Durchbruch in der spanischen Liga. Mit 20 Liga-Einsätzen spielte er sich in seiner ersten Profi-Spielzeit auf Anhieb in der ersten Mannschaft fest. In Dortmund könnte er die Rolle von Thomas Meunier übernehmen, der der Klub wohl verlassen soll.