Irre Offerte für Transfer-Ziel des FC Bayern

IMAGO/James Fearn/PPAUK

Palhinha (l.) soll ein Kandidat beim FC Bayern sein

Joao Palhinha vom FC Fulham gilt bei mehreren Top-Klubs, darunter beim FC Bayern, als Kandidat für einen Sommer-Transfer. Ein Premier-League-Verein aus der Mittelklasse bereitet nun offenbar eine beeindruckende Offerte für den 27 Jahre alten Portugiesen vor.

Auf der Suche nach einem neuen Mittelfeld-Abräumer wurden beim FC Bayern zuletzt mehrere Namen gehandelt, darunter der von Joao Palhinha. Der 1,90 Meter große Profi war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Sporting zu Premier-League-Aufsteiger FC Fulham gewechselt.

Dort überzeugt der 27-Jährige aber mit guten Leistungen, sodass er angeblich nicht nur in München, sondern auch bei Klubs wie dem FC Liverpool, Manchester United oder dem FC Chelsea auf dem Radar aufgetaucht sein soll.

Glaubt man dem Portal "Football Insider", meldet nun aber auch ein weit weniger namhafter Verein sein Interesse an Palhinha an: Aston Villa. Demnach bereitet der aktuelle Tabellenachte in Englands Eliteklasse ein Angebot über umgerechnet 68 Millionen Euro für den umworbenen Portugiesen vor.

FC Bayern dürfte Wettbieten nicht mitmachen

Villa sei zuversichtlich, im Palhinha-Poker finanziell mit den Top 6 der Premier League mithalten zu können, heißt es. Teammanager Unai Emery sollen nach einer vielversprechenden Saison ambitionierte Neuzugänge ermöglicht werden, um zukünftig weiter oben angreifen zu können. Emery soll ein großer Fan von Palhinha sein und ihn als klares Upgrade zum vorhandenen Personal sehen.

Auf ein Wettbieten mit den reichen Klubs von der Insel dürfte sich der FC Bayern nicht einlassen - zumal Palhinhas Marktwert eigentlich auf nur rund 35 Millionen Euro taxiert wird.

Klar ist aber übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass Trainer Thomas Tuchel gerne einen zusätzlichen kampf- und zweikampfstarken Spieler in seinen Reihen wüsste. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch sowie der designierte Neuzugang Konrad Laimer von RB Leipzig denken dem Nachfolger von Julian Nagelsmann demnach allesamt zu offensiv.