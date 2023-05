Erling Haaland winken fette Millionen-Boni

IMAGO/Nigel Keene

Millionen-Boni für Ex-BVB-Star Erling Haaland

Dem früheren BVB-Profi Erling Haaland winken angesichts der historischen Triple-Chance seines neuen Vereins Manchester City offenbar satte Zusatzeinnahmen.

Wie die britische "Sun" berichtet, würde Haaland jeweils eine Millon Pfund (1,13 Millionen Euro) kassieren, sollte ManCity die Meisterschaft in der Premier League sowie den Champions-League-Titel holen.

In der Liga führt das Team von Trainer Pep Guadiola die Tabelle derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger FC Arsenal an. In der Königsklasse steht City im Halbfinale gegen Real Madrid.

Auch im FA Cup liegen die Sky Blues auf Titelkurs. Am 3. Juni (16:00 Uhr) steigt das Derby im Finale gegen Stadtrivale Manchester United. Ein Sieg dort würde Haaland angeblich 350 000 Pfund (395 000 Euro) bescheren.

Hinzu kommt die gleiche Summe für die Torjäger-Krone in der Premier League, die der 22 Jahre alte Norweger dank seiner bereits 35 Saisontreffer nahezu sicher hat.

Weitere persönliche Auszeichnungen seien in seinem Vertrag ebenfalls mit satten Bonuszahlungen dotiert, heißt es.

Sollte Haaland gar in die Fußstapfen des amtierenden Preisträgers Lionel Messi treten und den Ballon d’Or 2023 gewinnen, winkt ihm eine weitere Million Pfund.

Neuer Mega-Vertrag für Ex-BVB-Star Erling Haaland?

Ohnehin kassiert der ehemalige BVB-Torjäger in Manchester ordentlich ab: 375.000 Pfund (430.000 Euro) soll sein Gehalt bei City betragen - pro Woche, versteht sich.

Und damit nicht genug: Der Klub soll derzeit daran arbeiten, den ohnehin bis 2027 laufenden Kontrakt Haalands zu verlängern, dann wohl zu noch einmal erhöhten Bezügen. Möglichen Interessenten für Haaland soll auf diesem Wege von vornherein das Wasser abgegraben werden.

Zuletzt war bekannt geworden, dass eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro für den Sommer 2024 nicht mehr gültig ist. Diese war Medienberichten zufolge direkt an die Zukunft von Coach Pep Guardiola geknüpft und verfiel, als der Spanier im vergangenen November seinen Vertrag bis 2025 verlängerte.