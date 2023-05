Ex-Bayern-Direktor bringt Tel-Abschied ins Spiel

IMAGO/Mladen Lackovic

Mathys Tel kommt beim FC Bayern nur sporadisch zum Einsatz

Im Sommer will der FC Bayern bekanntermaßen personell im Sturmzentrum nachlegen. Unklar ist, was dann mit Youngster Mathys Tel passiert. Nach Meinung von Michael Reschke, einst Technischer Direktor der Münchner, sollte der Rekordmeister über eine Leihe des Franzosen nachdenken.

Fünf Tore in nur 563 Pflichtspiel-Minuten - die Zwischenbilanz von Mathys Tel beim FC Bayern liest sich auf den ersten Blick gar nicht schlecht. Dennoch sind sich alle Beteiligten einig, dass der im Vorjahr für 20 Millionen Euro verpflichtete Teenager dringend mehr Einsatzzeit benötigt.

Das sieht auch Michael Reschke so. In der "Bundesliga-Webshow" von "ran" stimmte der 65-Jährige, der zwischen 2014 und 2017 als Technischer Direktor an der Säbener Straße angestellt war, ein Loblied auf den blutjungen Angreifer an.

"Mathys Tel ist ein Spieler, bei dem ich überzeugt bin, dass er über kurz oder lang in diese Rolle reinschlüpfen kann", sagte der gebürtige Frechener über die Chancen des Juniorennationalspielers, in München eines Tages Stammstürmer zu werden. Er habe das "gewisse Etwas".

Reschke: "Top Nummer neun würde FC Bayern definitiv helfen"

Aktuell besäße Bayern zwar "ein extrem großes Offensivpotenzial", trotzdem "stottere" es derzeit ein bisschen im Team von Trainer Thomas Tuchel, so Reschke.

Seine Prognose: "Eine Top Nummer neun würde dem FC Bayern definitiv helfen. Ob die wirtschaftlich stemmbar wäre, ist das ganz große Fragezeichen."

Ohnehin sei es ein "Balanceakt", nun Geld in einen neuen Goalgetter zu stecken, wenn in Tel bereits ein Nachwuchsspieler, dem laut Reschke "extrem viel zuzutrauen" ist, im Kader stünde.

Deshalb kann er sich einen vorübergehenden Abschied des bis 2025 gebundenen Franzosen vorstellen. "Falls Bayern ihn für die kommende Saison noch nicht als echte Alternative sieht, müsste man sich überlegen, was man mit dem Jungen macht. Ob man ihn mal ausleiht oder so. Weil: Noch eine Saison mit so wenig Spielzeit würde ihm nicht gut tun", hob Reschke hervor.