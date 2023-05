Verwirrung um Bayern-Interesse an Ex-BVB-Star

IMAGO/Jose Breton

Der FC Bayern soll sich mit Ousmane Dembélé beschäftigen

Der FC Bayern wird abermals mit einer Verpflichtung von Ousmane Dembélé in Verbindung gebracht. Die Münchner sollen den Flügelspieler des FC Barcelona mit drei Argumenten ködern, heißt es aus Spanien. Der Wind wird den Gerüchten aber schnell wieder aus den Segeln genommen.

Wie "Bild" berichtet, ist an dem vermeintlichen Interesse des FC Bayern am ehemaligen BVB-Spieler Ousmane Dembélé nichts dran. Der Franzose sei in München kein Thema - wenig verwunderlich, verfügt man beim Rekordmeister auf dessen Position auf der offensiven Außenbahn doch über gleich mehrere Topspieler.

Zuvor hatten die spanischen Portal "El Nacional" und "fichajes.net" berichtet, dass der FC Bayern den 25-Jährigen unter anderem mit der Aussicht lockt, wieder unter Thomas Tuchel arbeiten zu können.

In der Saison 2016/17 lief Dembélé unter dem 49-Jährigen bei Borussia Dortmund auf. Mit starken Leistungen spielte sich der Rechtsaußen beim BVB damals in den Fokus des FC Barcelona. Die Schwarz-Gelben erhielten durch den anschließenden Transfer rund 140 Millionen Euro.

Als zweiten Punkt führt "El Nacional" die sportliche Herausforderung auf, der sich Dembélé beim FC Bayern stellen könnte. Zudem würde der deutsche Rekordmeister dem Weltmeister von 2018 ein "hohes Gehalt" bieten. Konkrete Zahlen nennt das Portal in seinem Bericht aber nicht.

Wie es weiter heißt, würden sich Paris Saint-Germain sowie der FC Liverpool ebenfalls mit einer Verpflichtung von Dembélé beschäftigen.

Der 35-fache Nationalspieler ist nur noch bis 2024 an den FC Barcelona gebunden. Sofern es zu keiner Vertragsverlängerung kommen sollte, könnten die Katalanen im Sommer voraussichtlich letztmals eine hohe Summe für Dembélé einnehmen.

Spekulationen über Transfer des FC Bayern nicht neu

Die Gerüchte über das angebliche Interesse des FC Bayern am Tempodribbler sind nicht neu. Erst vor wenigen Tagen berichtete das Portal "fichajes", Tuchel wolle Dembélé an die Säbener Straße lotsen. Der Cheftrainer habe die Bayern-Bosse sogar bereits um den Transfer des Flügelstürmers gebeten, lautete der Tenor.

Eigentlich soll der FC Bayern auf dem Transfermarkt aber primär nach einem neuen Angreifer sowie einem defensiven Mittelfeldspieler Ausschau halten. Zudem ist völlig unklar, ob der FC Barcelona Dembélé trotz der vertraglichen Situation überhaupt ziehen lassen würde.