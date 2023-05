S04-Leihgabe spricht über Zukunft

IMAGO/RHR-FOTO

Sepp van den Berg kann sich eine Zukunft beim FC Schalke 04 vorstellen

Nach langer Leidenszeit spielte sich Sepp van den Berg beim FC Schalke 04 in den vergangenen Wochen unerwartet ins Rampenlicht. Die Leihgabe des FC Liverpool hat sich nun zu ihrer Zukunft geäußert und den S04-Anhängern Hoffnung auf einen Verbleib gemacht.

"Schalke und ich – das passt. Wenn mich Schalke behalten will, bin ich auf jeden Fall offen, zu bleiben", sagte der 21-Jährige im Interview mit der "WAZ" über die Möglichkeit einer Verlängerung der Leihe. "Die Bundesliga ist eine große Chance für mich", betonte der Innenverteidiger.

Damit deutete der Niederländer auch gleich an, wovon sein Verweilen im Ruhrgebiet letztlich abhängt: dem Klassenerhalt. Nur wenn Schalke in der Bundesliga bleibt, dürfte die Ausweitung der Leihe um ein weiteres Jahr wirtschaftlich machbar sein.

Diesen Vorbehalt bestätigte jüngst Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah. "Wir wissen, was wir an Sepp haben, und Sepp weiß, was er an Schalke 04 hat. Letztlich müssen wir schauen, wie die Situation nach der Saison ist. Wir alle hoffen, dass wir drinbleiben. Dann ist vielleicht die Chance da, Sepp zu überreden, dass er bleibt", so die Vereinsikone.

Starkes Comeback beim FC Schalke 04

Dass van den Berg einen Mehrwert für die Königsblauen haben kann, stellte er in den letzten beiden Bundesligaspielen unter Beweis. Beim Sieg gegen Werder Bremen besorgte er in der Schlussphase den zwischenzeitlich Ausgleich. In Mainz glänzte er dann vor allem defensiv mit guten Zweikampfwerten.

"Wegen solcher Spiele liebe ich den Fußball. In den Momenten nach dem Spiel und auch nach dem verwandelten Elfmeter sah man so viele glückliche Menschen", kommentierte van den Berg den jüngsten Gefühlsausbruch in Mainz.

Noch vor einigen Wochen war nicht abzusehen, dass der Rechtsfuß im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal derart wichtig für Schalke wird. Monatelang fehlte er nach einer Bänderverletzung im Knöchel.

"Es waren sechs sehr schwere Monate voller harter Arbeit. Aber die medizinische Abteilung und die Mitspieler haben mich in dieser Zeit immer gepusht", lobte der Junioren-Nationalspieler.

Den Rückenwind der letzten Spiele will van den Berg nun in die alles entscheidenden Wochen mitnehmen: "Wir haben jetzt noch drei Finalspiele, um unser großes Ziel zu erreichen", gab er die Marschroute vor.