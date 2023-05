Zwei Viererpacks! BVB-Flirt glänzt bei verrückter Tor-Party

IMAGO/Frdric Chambert

BVB-Kandidat Elye Wahi traf in Lyon viermal

Zuletzt wurde der französische Shootingstar Elye Wahi mehrfach mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Am Sonntag rührte der 20-Jährige, der neben dem BVB auch Eintracht Frankfurt auf sich aufmerksam gemacht haben soll, erneut mächtig die Werbetrommel. Doch selbst vier Tore reichten am Ende nicht für etwas Zählbares - weil ein Gegenspieler ebenfalls vierfach traf.

Sonderlich viel Brisanz gab das Mittelfeld-Duell der Ligue 1 zwischen Olympique Lyon und Montpellier HSC am 34. Spieltag nicht her. Umso begeisterter waren die Fans von dem, was sie am Sonntagabend geboten bekamen.

1:0, 1:4, 5:4 - mehr Drama ging kaum. Hauptdarsteller dieses denkwürdigen Spiels waren die beiden Stürmer Alexandre Lacazette und Elye Wahi, die sich ein wahres Wettschießen lieferten.

Auch wenn Lyon mit Kapitän Lacazette, der erst im vorigen Sommer vom FC Arsenal zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war, nach einem verwandelten Elfmeter in der 100. Minute als Sieger vom Platz ging, war anschließend auch Wahi in aller Munde.

BVB und Eintracht Frankfurt heiß auf Elye Wahi?

Mit seinen Saisontreffern Nummer 14 bis 17 schoss sich der französische U21-Nationalspieler weiter in den Fokus der europäischen Spitzenklubs. Neben dem BVB und Eintracht Frankfurt soll auch Champions-League-Halbfinalist AC Mailand um Wahi werben.

Das aktuelle Arbeitspapier des Torjägers in Montpellier ist noch bis 2025 gültig, mindestens 25 Millionen Euro würden bei einem Transfer wohl fällig - Tendenz steigend.

In der vergangenen Spielzeit hatte Wahi den Durchbruch im Profibereich geschafft. 2021/2022 war der Youngster bereits zehn Mal erfolgreich, seine Ausbeute hat er seither noch einmal deutlich verbessert.

Gut möglich also, dass BVB und Co. demnächst noch mehr Bieterkonkurrenz erhalten.