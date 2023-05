Bayern-Insider glaubt nicht an Transfer von Top-Stürmer

IMAGO/Paul Terry

Harry Kane hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Im kommenden Sommer will der FC Bayern einen neuen Mittelstürmer verpflichten. Tottenhams Harry Kane und Victor Osimhen von der SSC Neapel galten bislang als heiße Kandidaten. Der ehemalige Technischer Direktor der Münchner, Michael Reschke, glaubt aber nicht an einen solchen Top-Transfer.

"Ich denke nicht, dass Bayern das wirtschaftlich gestemmt bekommt. Das würde mich überraschen", stellte der 65-Jährige in der "Bundesliga-Webshow" von "ran" klar. "Ich kann mir beim besten Willen Kane und Osimhen nicht in München vorstellen", fügte er hinzu.

Zwar handele es sich bei beiden Angreifern um "absolute Topspieler", so Reschke. Für den FC Bayern stelle sich allerdings auf der einen Seite die Frage, was man "bereit und in der Lage" sei zu bezahlen. Auf der andere Seite müsse man sich auch fragen, was "verantwortungsbewusst" ist.

Kritische Stimmen führen immer wieder an, dass Kane allein wegen seines Alters keine Verpflichtung mit der nötigen Weitsicht wäre. Der Engländer wird im Sommer 30 Jahre alt und dürfte dennoch rund 100 Millionen Euro kosten. Osimhen wäre wahrscheinlich sogar noch teurer, sofern er denn überhaupt auf dem Markt ist.

Laut "Sport Bild" soll der Rekordmeister dies inzwischen eingesehen haben. Ein Gespräch mit dem Vater von Harry Kane habe den FC Bayern zur Einsicht gebracht, von weiteren Transferbemühungen abzusehen, hieß es vergangene Woche.

FC Bayern hat wohl Kolo-Muani im Auge

Neapel-Präsident Aurelio de Laurentis schloss zudem einen Abschied von Victor Osimhen bislang kategorisch aus.

Die "Bild" berichtete unlängst, dass das Hauptaugenmerk in München deshalb nun auf einer Verpflichtung von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt liege.

Aus der Sicht eines Zuschauers würde sich Reschke derweil sehr über einen Kane-Wechsel in die Bundesliga freuen.

"Ich bin ein Harry-Kane-Fan", räumte er ein. "Das ist ein Spieler, der schon relativ nahe an die Qualität eines Lewandowski kommt. Er bietet aktuell eine Palette an, die außergewöhnlich ist."