Bericht: FC Bayern holt auch Wirtz-Entdecker

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Nationalspieler Florian Wirtz im Duell mit Serge Gnabry vom FC Bayern

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern stellt seinen Mitarbeiterbereich neu auf. Dabei bedienen sich die Münchner vor allem bei der Konkurrenz, auch der BVB ist betroffen. Zudem kommt einem Bericht zufolge ein Scout ins Bayern-Team, der einst den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz entdeckt haben soll.

Der FC Bayern verpflichtet zum 1. Juli drei neue Mitarbeiter für den Scoutingbereich, wie "Sport1" berichtet.

Über den Wechsel des ehemaligen Bundesliga-Profis Daniel Bauer vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Branchenprimus war schon vor einigen Wochen berichtet worden, der "kicker" hatte zuletzt zudem über das Münchner Interesse an BVB-Späher Martin Siegbert berichtet. Auch bei Siegbert soll nun Klarheit herrschen, heißt es nun beim TV-Sender.

Dritter Neuzugang ist demnach Dominique Wolff, der vom Sportartikelhersteller Adidas zum FC Bayern zieht. Wolff war dort für die Talentsichtung und Spielerbetreuung zuständig.

"Sport1" zufolge war es Wolff, der Bayer Leverkusens Florian Wirtz einst entdeckt und beim Unternehmen aus Herzogenaurach unter Vertrag genommen hatte. Zudem habe er den heutigen Nationalspieler seit der Jugend an betreut und gelte noch heute als Vertrauter der Familie Wirtz.

Schlägt der FC Bayern bei Florian Wirtz zu?

Zwar soll sich der FC Bayern die Dienste von Dominique Wolff "nicht exklusiv" wegen einer möglichen, zukünftigen Verpflichtung des Offensivspielers gesichert haben. Möglich jedoch, dass der neue Scout in Zukunft ein entscheidender Faktor sein könnte, wenn ein Transfer tatsächlich geplant wird.

Immer wieder wurde der 20-Jährige in der jüngeren Vergangenheit mit einem Wechsel zum Rekordmeister in Verbindung gebracht. Angesichts dessen noch bis 2027 gültigen Vertrags in Leverkusen scheint ein Verbleib bis mindestens 2024 jedoch das derzeit realistischste Szenario zu sein.

"Sport1" zufolge soll zudem die künftig eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Scoutingabteilungen der Profis und der Nachwuchsmannschaften bestehen. Chefscout beim FC Bayern ist Markus Pilawa, der im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund abgeworben worden war.