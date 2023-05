Matthäus überrascht mit deutlichem Kahn-Lob

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Oliver Kahn (M.) vom FC Bayern und TV-Experte Lothar Matthäus (r.) beim Spiel in Bremen

Nicht lange ist es her, als sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, vor laufender Kamera gezofft haben. Nun hat der TV-Experte überraschend positive Worte über seinen einstigen Mitspieler beim Münchner Topklub gefunden.

Die Fehde, inklusive Lügen-Vorwurf, zwischen Lothar Matthäus und Oliver Kahn rund um die zeitliche Abfolge der Entlassung von Julian Nagelsmann und das vermeintliche Abhandenkommen wichtiger Klub-Werte beim FC Bayern hat offenbar keine unüberwindbaren Gräben hinterlassen.

Am vergangenen Samstag war der Bayern-Boss am Rande des Bundesliga-Spiels bei Werder Bremen nämlich erneut bei Matthäus' Arbeitgeber "Sky" zu Gast, um inmitten der turbulenten Wochen einmal mehr Rede und Antwort zu stehen.

"Ich fand das gut und richtig", betonte Matthäus nun in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender: "Zum einen habe ich kein persönliches Problem mit Oliver und nur weil es vor ein paar Wochen emotional wurde zwischen uns kann man danach trotzdem miteinander kommunizieren. Zudem sind Emotionen und etwas Reibung wichtig, sonst wird es langweilig. Auch für Fans und Zuschauer."

Matthäus: Kahn "nicht alleine für alle Themen" beim FC Bayern verantwortlich

Der 62-Jährige äußerte gar ein großes Lob für den Auftritt des angezählten Bayern-Chef. "Oliver hat einen guten und offenen Eindruck auf mich gemacht. Er hat auf alle Fragen klar geantwortet und ist keinem Thema ausgewichen."

Matthäus vermutete, seine "Aussagen in Bezug auf das fehlende Mia-san-mia-Gefühl" hätten womöglich "auch etwas bewirkt". Zudem glaubt der Weltmeister von 1990, dass sich Oliver Kahn seither im Verein "den einen oder anderen Ratschlag in puncto Kommunikation und Führung zu Herzen genommen hat".

Zugleich war Matthäus in seiner Kolumne bemüht zu betonen, dass die aktuelle Krise in der Chefetage des FC Bayern nicht allein an Kahn festgemacht werden sollte. Der Ex-Torwart sei "auch nicht alleine für alle Themen wie Transfers oder Klub-Repräsentanzen verantwortlich", Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Klub-Präsident Herbert Hainer hätten schließlich "bei allem ein wichtiges Wort mitzureden und deshalb liegen die vielen Probleme dieser Saison ebenso in ihrer Verantwortung". Es reiche nicht aus, "wenn nur einer besonders stark ist beim FC Bayern", so Matthäus.