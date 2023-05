"Alles andere als überzeugend": Bayern-Stars in der Kritik

IMAGO/Revierfoto

Nicht von den Leistungen des FC Bayern überzeugt: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus

Der FC Bayern hat am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga durch einen 2:1-Sieg bei Aufsteiger Werder Bremen die Tabellenführung gegenüber dem BVB verteidigt. Ex-Münchner Lothar Matthäus fand die Leistung der Spieler des Rekordmeisters wenig ansprechend.

Der FC Bayern hat mit dem Dreier bei Werder Bremen am Samstag vorgelegt, Borussia Dortmund antwortete einen Tag später mit dem fulminanten 6:0 (3:0) gegen den VfL Wolfsburg: Das Titelrennen in der Bundesliga bleibt auch drei Spieltage vor Schluss höchst spannend.

Zwar rangieren die Münchner weiterhin mit einem Zähler vor dem BVB, Lothar Matthäus sieht den Verfolger aber nun in einer sehr guten Position, am Ende doch noch die Meisterschaft gewinnen zu können.

"Der Druck, wenigstens einen Titel holen zu müssen, liegt ausschließlich bei Bayern", schrieb der 62-Jährige bei "Sky": "Dort wird die ohnehin große Unruhe noch viel größer werden, wenn sie nicht Meister werden. Bei Dortmund wird das nicht der Fall sein. Spielerisch war auch die Partie in Bremen wieder alles anders als überzeugend von den Bayern."

FC Bayern kommt "ins Straucheln" - BVB leistet "gute Arbeit"

Gegen Bremen habe sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kaum "klare Torchancen" erspielen können. "Das Verhältnis war ausgeglichen und am Ende kamen sie wie so oft ins Straucheln. Bayern hat wieder nicht geglänzt und sich spielerisch sehr schwer getan. Es ist wie schon die ganze Zeit ziemlich wacklig, was sie auf dem Rasen bieten".

Der BVB hingegen habe im Kalenderjahr 2023 "fast alles gemacht, was möglich war", wenngleich die Schwarz-Gelben auch wichtige Punkte gegen Abstiegskandidaten wie den VfB Stuttgart, VfL Bochum oder Schalke 04 hatten liegen lassen. "Aber", führte Matthäus fort, "im Grunde haben sie zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt und nach den Schwierigkeiten in der Hinrunde wirklich gute Arbeit geleistet".