Medien: Erster Klub plant konkrete Mané-Offerte

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Sadio Mané gilt beim FC Bayern als Verkaufskandidat

Der FC Chelsea aus der englischen Premier League bereitet offenbar ein Angebot für Sadio Mané vom FC Bayern vor.

Über das Vorhaben der Blues berichtet das Portal "Football Insider" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

Demnach habe der kriselnde Klub den Entschluss gefasst, Mané zu seinem ersten Sommer-Neuzugang zu machen.

Zwar suche der Tabellenelfte Englands eigentlich einen neuen Mittelstürmer. Transfers von Kandidaten wie Victor Osimhen (SSC Neapel) seien aber nicht realisierbar, heißt es. Mané sei wegen seiner Flexibilität im Offensivbereich vor diesem Hintergrund in den Fokus gerückt.

Mauricio Pochettino, designierter neuer Teammanager Chelseas, sei ebenfalls davon angetan, den 31 Jahre alten Senegalesen künftig an der Stamford Bridge unter seinen Fittichen zu haben. Auch Mané könne sich einen Wechsel zurück in die Premier League gut vorstellen.

Beim FC Bayern dürfte man die Gerüchte durchaus wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Obwohl Mané zuletzt unter Trainer Thomas Tuchel dreimal in Folge in der Startelf stand, gilt er in München weiter als Verkaufskandidat.

FC Bayern: Thomas Tuchel übt Kritik an Sadio Mané

Spätestens nach der handgreiflichen Kabinen-Attacke auf Teamkollege Leroy Sané ist der vermeintliche Königstransfer des vergangenen Sommers für den deutschen Rekordmeister eigentlich nicht mehr tragbar. Hinzu kommt, dass Mané auch unabhängig von diesem Vorfall in der Mannschaft weitgehend isoliert sein soll.

Seine sportlichen Leistungen lassen zudem stark zu wünschen übrig. Den Auftritt des Sorgenkinds beim 2:1-Sieg zuletzt bei Werder Bremen bezeichnete Tuchel als "ein bisschen fahrig".

Mané habe sich "ein paar technische Fehler" geleistet und manche Aktionen "ein bisschen schlampig zu Ende gespielt", monierte der Chefcoach des FC Bayern.

Insgesamt absolvierte Mané, für den im vergangenen Sommer angeblich 32 Millionen Euro an den FC Liverpool flossen, bislang 36 Pflichtspiele mit 17 Torbeteiligungen für die Münchner.