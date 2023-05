FC Bayern oder BVB? Lewandowski äußert Titel-Wunsch

IMAGO/Xavi Urgeles

Robert Lewandowski wechselte 2014 vom BVB zum FC Bayern

Der FC Bayern liefert sich in der Fußball-Bundesliga aktuell einen spannenden Titelkampf mit dem BVB. Robert Lewandowski hat in seiner Karriere für beide Vereine gespielt. Doch der Torjäger drückt ausdrücklich den Münchnern die Daumen.

"Ich habe gehört, dass viele Menschen in Deutschland und Europa denken, dass es besser für die Bundesliga wäre, wenn Dortmund gewinnt. Aber ich bin immer für Bayern München und deswegen nicht dafür", sagte Lewandowski am Rande des Laureus Award gegenüber Medienvertretern.

Er drücke seinen ehemaligen Mitspielern beim FC Bayern "immer die Daumen". "Das werden noch drei spannende Spiele", blickte Lewandowski auf das Rennen zwischen dem FC Bayern und BVB um die deutsche Meisterschaft voraus.

Der 34-Jährige hatte München im vergangenen Sommer nach acht Jahren verlassen. Der Transfer zum FC Barcelona lief damals nicht ohne Nebengeräusche ab.

"Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meinem Herzen. Ich werde immer dankbar sein. Bayern München, die Stadt München und auch Deutschland bleiben in mir, denn ich war zwölf Jahre in Deutschland, acht Jahre davon in München und habe dort viel erlebt und gewonnen", beteuerte Lewandowski: "Das kann man nicht vergessen."

Robert Lewandowski beim FC Barcelona "sehr zufrieden"

Der polnische Nationalspieler steht mit dem FC Barcelona in der Primera División dicht vor dem Gewinn der Meisterschaft.

"Wir haben viele junge Spieler im Kader, die noch keinen großen Titel gewonnen haben. Das ist dann für sie ein großer Erfolg und kann auch der nächste Schritt in der Karriere sein. Für mich ist es auch wichtig, denn es wäre der nächste Titel im nächsten Land", meinte Lewandowski.

Er selbst sei bei Barca "sehr zufrieden". "Dass wir gerade die Chance auf den Meistertitel haben, ist für den Klub sehr, sehr wichtig", wird er von "Sport1" zitiert.