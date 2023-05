Bericht: RB Leipzig wollte BVB-Talent

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Luca Unbehaun (l.) wir den BVB verlassen

Lange wurde Luca Unbehaun von Borussia Dortmund nachgesagt, er habe das Zeug, einer der ganz großen der deutschen Torhütergarde zu werden, mit 22 Jahren wartet der gebürtige Bochumer allerdings weiterhin auf sein Profidebüt, beim BVB ist er selbst in der zweiten Mannschaft nicht mehr gesetzt. Die Folge: Unbehaun wird die Schwarz-Gelben wohl verlassen. Einen neuen Klub zu finden, wird offensichtlich kein Problem.

Nach sieben Jahren im Schoß des BVB wird Luca Unbehaun die Dortmunder wohl verlassen. Der Vertrag des Torwarts endet nach der laufenden Saison, laut "Bild" hat sich das Talent mit BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl darauf geeinigt, eine neue Herausforderung zu suchen, um endlich Spielpraxis zu bekommen. An Interessenten soll es nicht mangeln.

"Bild" zufolge sollen gleich mehrere Klubs aus der 2. Bundesliga und der 3. Liga ein Auge auf den ehemaligen deutschen Juniorennationalspieler geworfen haben. Und auch im Ausland soll Unbehaun hoch im Kurs stehen. Der Bericht nennt konkret den niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven und HJK Helsinki aus Finnland als mögliche neue Arbeitgeber des Rechtsfußes.

RB Leipzig will Ex-Talent des FC Bayern verpflichten

Glaubt man der Zeitung, hätte Unbehaun seine Karriere auch im deutschen Fußball-Oberhaus fortsetzen können: RB Leipzig, so heißt es, soll großes Interesse am jungen Schlussmann gezeigt haben. In Sachsen wäre Unbehaun allerdings nur als Nummer drei hinter Péter Gulácsi und Janis Blaswich eingeplant gewesen sein. Auf Sicht soll man ihm zwar auch den Status als Nummer zwei zugetraut haben, der Weg zur erhofften Spielpraxis wäre jedoch ein weiter gewesen.

Inzwischen sollen die "Bullen" übrigens eine neue Nummer drei gefunden haben. Dem "kicker" zufolge steht Leopold Zingerle unmittelbar vor einem Wechsel vom SC Paderborn nach Leipzig. Der 29-Jährige stammt aus der Jugend des FC Bayern, nach Engagements bei der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Magdeburg schloss er sich 2017 den Ostwestfalen an. 2022/23 verlor Zingerle seinen Stammplatz an Jannik Huth.