Doch nicht Real? Anderer Klub weiter im Bellingham-Rennen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Jude Bellingham wird den BVB wohl verlassen

Zwar wird Jude Bellinghams Abgang von Borussia Dortmund immer wahrscheinlicher. Wohin es ihn zieht, ist aber noch offen. Neben Real Madrid macht sich offenbar noch ein weiterer Klub Hoffnungen darauf, den umworbenen BVB-Profi unter Vertrag nehmen zu können.

Das enthüllte der Journalist Kaveh Solhekol vom britischen Ableger des TV-Senders "Sky": "Man sollte andere Klubs wie Manchester City noch nicht komplett ausschließen. Dort mögen sie Bellingham sehr."

BVB-Reporter Jesco von Eichmann erinnerte in diesem Zusammenhang an die Gerüchte um einen Wechsel von Erling Haaland zu Real im letzten Jahr: "Er war damals laut den dortigen Medien auch schon mit zwei Beinen in Spanien. Und wir wissen ja, wo er heute seine Tore schießt."

Beim BVB sei nach wie vor kein Angebot eingegangen, es gebe noch keine offiziellen Verhandlungen mit einem anderen Klub. "Noch ist nichts entschieden", so von Eichmann. Klar sei aber, dass sich die Königlichen bei Bellingham "in der Pole Position" befänden.

BVB: "Grundsatzvereinbarung" zwischen Jude Bellingham und Real Madrid?

Das bestätigte auch Solhekol: "Wenn man Geld setzen müsste, müsste man wetten, dass er in diesem Sommer Spieler von Real Madrid wird. Eine Quelle, die in die Verhandlungen involviert ist, hat uns bestätigt, dass er zuversichtlich ist, dass ein Deal in diesem Sommer zustande kommt."

Noch offensiver äußerte sich "Marca"-Reporter Jose Felix Diaz, der schilderte, das Blatt habe die Causa Bellingham zuletzt intensiv verfolgt.

"Real Madrid nähert sich dem Deal mit Borussia Dortmund und Jude Bellingham. Mit dem Engländer hat Real bereits eine Grundsatzvereinbarung erzielt. Vertreter sind nach Dortmund gereist und haben mit dem Verein und dem Spieler gesprochen, um den Prozess, der über ein Jahr gedauert hat, zu einem Ende zu bringen", sagte Diaz. "Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wird der größte Star des Transfer-Sommers bald das weiße Trikot tragen."

Kaum noch Chancen auf einen Bellingham-Verbleib werden derzeit dem BVB zugerechnet.

"Bild" zufolge habe der 19 Jahre alte Engländer ein Angebot über eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags inklusive einer deutlichen Gehaltsaufstockung abgelehnt.