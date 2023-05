Abwahl des kompletten Hertha-Präsidiums gefordert

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Präsident Kay Bernstein leitet die Geschicke von Hertha BSC seit rund einem Jahr

Lizenz- und Abstiegssorgen und jetzt auch noch Unruhe vor der Mitgliederversammlung am Wochenende: Bei Hertha BSC kehrt einfach keine Ruhe ein. Laut einem Medienbericht gibt es jetzt sogar das Bestreben, alle Berliner Bosse abwählen zu lassen. Ist Hertha bald führungslos?

Vor der großen Mitgliederversammlung am Sonntag (14. Mai 2023) hängt bei Hertha BSC der Haussegen mächtig schief. Nachdem es in den letzten Tagen Ärger und Sorgen um mögliche Lizenzprobleme beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten gab, sollen nun Abwahlanträge gegen das komplette Präsidium sowie den Aufsichtsrat gestellt worden sein.

Wie "Bild" berichtet, soll ein besonders emsiges Mitglied gleich zwei Anträge für die kommende Mitgliederversammlung vorbereitet haben, die auch allesamt genehmigt worden sind.

"Ich beantrage, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Klaus Brüggemann, von seinem Amt abzuberufen", zitiert das Boulevard-Blatt den ersten Antrag. Der zweite richtet sich gleich an sieben Personen, das komplette Präsidium, und lautet: "Ich beantrage die Abberufung der laut Satzung wirksam als Präsidiumsmitglieder gewählten, jedoch nach §14, Abs. 4 nicht amtsführungsberechtigten Mitglieder Kay Bernstein, Fabian Drescher, Hans-Joachim Bläsing, Anne Jüngermann, Tim Kauermann, Ingmar Pering und Peer Mock-Stümer."

Zwar wurden die Anträge zugelassen, um wirksam zu werden, müssten allerdings laut Satzung 75 Prozent der anwesenden und wahlberechtigten Mitglieder am Sonntag dafür stimmen. Zudem scheint nicht klar, ob eine Abwahl des Präsidiums in Gänze überhaupt möglich ist. Oder ob am Ende über jedes Mitglied, wie Hertha-Präsident Kay Bernstein, der im Juli 2022 das Amt übernahm, einzeln abgestimmt werden müsste.

Hertha BSC: Mitglied wollte Bosse ihres Amtes entheben lassen

Kurzum: Die Anträge scheinen vor allem symbolischer Natur zu sein. Umso mehr gießen sie vor der wichtigen Veranstaltung am Wochenende neues Öl ins ohnehin lodernde Feuer.

Wie "Bild" weiter berichtet, soll das gleiche Mitglied, das nun die Abwahl via Mitglieder-Abstimmung fordert, zuvor vor dem Vereinsgericht versucht haben, die Hertha-Bosse ihres Amtes entheben zu lassen. Ohne Erfolg.

Neben der drohenden Posse rund um das Präsidium und der sportlichen Existenzängste schwebt derzeit auch das Damokles-Schwert der Lizensierung über Hertha BSC.