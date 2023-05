Stolpert Tuchel über Müller? Ex-Bayern-Star wird deutlich

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Müller (r.) kämpft beim FC Bayern um seinen Platz in der Startelf

Rund um den FC Bayern wird aktuell heiß über die Rolle von Thomas Müller diskutiert. Ex-Profi Markus Babbel rechnet damit, dass Cheftrainer Thomas Tuchel eine Lösung für die Situation finden wird. Einen Abschied kann und will sich der Europameister von 1996 nicht vorstellen.

Eigentlich gilt beim FC Bayern seit der Amtszeit von Louis van Gaal das Gesetz: "Müller spielt immer". Doch in den vergangenen beiden Spielen fand sich der 33-Jährige zu Beginn nur auf der Ersatzbank wieder. Seitdem wird darüber debattiert, ob der Weltmeister von 2014 noch eine Zukunft an der Säbener Straße hat.

Markus Babbel will die Lage rund um Müller aber nicht überbewerten. Schließlich müsste Tuchel sonst Jamal Musiala, Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Sadio Mané aus der Startelf herausnehmen, argumentierte der TV-Experte im "Blick Kick".

Dass Tuchel beim FC Bayern letztlich über die Personalie Müller stolpern könnte, glaubt Babbel nicht. "Es wird nicht passieren", legte sich der 50-Jährige fest.

Müller-Abschied vom FC Bayern? Babbel wird deutlich

"Es geht nun wirklich darum, in den letzten drei Spielen die maximale Punktzahl zu holen. Dann bis du deutscher Meister. Mit Musiala hast du einen Spieler, der das größte Talent ist, das wir seit Jahren haben. Wenn du ihn jetzt rausnimmst, dann geht genau dieselbe Diskussion los", beschrieb Babbel das Dilemma für Tuchel.

Müller habe die Erfahrung, "um auch mal zurück zu stecken". "Wichtiger wird sein, was in den Gesprächen über die Zukunft stattfindet. Sieht er [Tuchel] ihn [Müller] noch in dieser Position oder als einen von vielen, die regelmäßig auch spielen", so Babbel.

"Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann und nicht vorstellen will, ist, dass Thomas Müller den Verein verlässt. Da würde etwas Großes gehen und das würde nicht passen", sagte ehemalige Innenverteidiger, der von 1987 bis 2000 beim FC Bayern unter Vertrag stand.