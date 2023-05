Ex-BVB-Star vor Wechsel nach Italien?

IMAGO/Graham Wilson

Pulisic spielte von 2015 bis 2019 für den BVB

Die Zeit von Christian Pulisic beim FC Chelsea scheint sich dem Ende zu neigen. Der ehemalige BVB-Star, der in der laufenden Saison erst in acht Spielen in der Startelf stand, gehört zu den Verkaufskandidaten der Blues und soll vor allem in Italien Begehrlichkeiten wecken.

Im Sommer 2019 kam der US-Amerikaner mit großen Vorschusslorbeeren nach London. Bereits im Januar 2019 hatte sich der FC Chelsea die Dienste des heute 24-Jährige gesichert und rund 64 Millionen Euro nach Dortmund geschickt. Leihweise verbrachte Pulisic allerdings noch sechs weitere Monate beim BVB.

Bisher wartet man in London immer noch auf den endgültigen Durchbruch des Flügelstürmers, der in seiner Heimat einst als "LeBron James of soccer" betitelt wurde.

Zieht es den Ex-BVB-Star in die Serie A?

In insgesamt 142 Partien für die Blues erzielte Pulisic 26 Tore und bereitete 21 weitere vor. Nun, ein Jahr vor Ende seines Vertrages, stehen die Zeichen auf Trennung. Angesichts der horrenden Ausgaben der letzten beiden Transferperioden, ist der Klub gezwungen sich im kommenden Sommer von einigen Spielern zu trennen.

Auch Pulisic soll einem Transfer demnach recht offen gegenüberstehen. Vor allem die mangelnde Spielzeit soll ihm sauer aufstoßen.

Wie "Daily Mail" berichtet, führt die Spur bei Pulisic derzeit nach Italien. Dort sollen Juventus Turin und die SSC Neapel, die sich gerade erst zum Meister kürte, den 24-Jährigen auf dem Zettel haben.

Hat Chelsea ein Auge auf Bayern-Flirt Osimhen geworfen?

Vor allem das Interesse von Neapel darf als interessant bezeichnet werden, da die Blues wohl darauf hoffen einen Wechsel von Pulisic mit einem möglichen Transfer von Top-Stürmer Victor Osimhen zu verrechnen. Die Probleme mit dem Financial Fairplay dürften Chelsea bei diesem Unterfangen jedoch vor einige Probleme stellen.

Wie viel Geld ein interessierter Klub für den ehemaligen Dortmunder auf den Tisch legen müsste, ist unklar. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf derzeit 32 Millionen Euro taxiert.