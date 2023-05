80-Millionen-Euro-Gerücht um Real und Kimmich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Joshua Kimmich vom FC Bayern wird bei Real Madrid gehandelt

Dass Jude Bellingham Borussia Dortmund im Sommer verlässt, zu Real Madrid wechselt und dem BVB sehr, sehr viel Geld in die Kassen spült, glauben inzwischen längst nicht nur eingefleischte Transfer-Insider. Die neuesten Gerüchte um die Madrilenen überraschen hingegen: Angeblich könnte Bellingham bei den Königlichen bald auf einen Superstar des FC Bayern treffen.

Die Routiniers Luka Modric und Toni Kroos sollen angeblich noch einmal um ein Jahr verlängern, mit Jude Bellingham der derzeit wohl talentierteste Spieler für die Mittelfeldzentrale verpflichtet werden und mit Aurelien Tchouameni, Federico Valverde und Eduardo Camavinga scheint Real Madrid auch auf Sicht sehr gut in der Spielfeldmitte aufgestellt. Dennoch soll Präsident Florentino Pérez bereits an den Sommer 2024 denken.

Nach der Saison 2023/24 dürfte die Zeit der Klub-Legenden Kroos und Modric bei Real endgültig enden, damit erst gar keine Lücke entsteht, soll Pérez bereits den nächsten Hochkaräter für das zentrale Mittelfeld ins Auge gefasst haben: Joshua Kimmich vom FC Bayern. Das berichtet "Diario Gol".

Real soll demnach in die Karten spielen, dass Kimmichs Vertrag in München im Sommer 2025 endet, der deutsche Nationalspieler einer Luftveränderung angeblich nicht abgeneigt ist. Sollte dies zutreffen, müsste der FC Bayern seinen Leistungsträger 2024 zu Geld machen, will man keinen ablösefreien Abgang 2025 riskieren.

Bei dieser Summe wird der FC Bayern angeblich schwach

Dem Bericht zufolge steht sogar schon die Summe fest, die Bayern für Kimmich verlangt. 80 Millionen Euro müsste Real demnach auf den Tisch blättern. Ein Betrag, den man in der spanischen Hauptstadt durchaus angemessen finden soll.

Dass Kimmich zum Zeitpunkt des angeblich angestrebten Wechsels beinahe 30 Jahre alt sein soll, soll Real besonders zusagen. Mit seiner Erfahrung könnte der Rechtsfuß der jungen Konkurrenz als Fixpunkt dienen, heißt es.

Zudem sei man davon angetan, dass Kimmich auch auf der rechten Abwehrseite glänzen kann. Dass Kimmich die Aussicht auf Einsätze auf dieser von ihm wenig geliebten Position reizt, darf aber bezweifelt werden.