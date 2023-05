BVB-Star will "dazwischenhauen, wenn es nötig ist"

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Emre Can erklärt seine starken Leistungen beim BVB

Die laufende Saison ist für Emre Can eine Achterbahnfahrt. Während er in den ersten Monaten wenig spielte und mehrfach ohne Einsatz blieb, ist er in der Bundesliga-Rückrunde zum Gesicht des BVB-Aufschwungs geworden. Nun hat der gebürtige Frankfurter über die Gründe für seine starken Leistungen gesprochen.

"Ich wollte vor allem mir selbst zeigen, wie gut ich sein kann", sagte der defensive Mittelfeldspieler in der Talkrunde "Brinkhoffs Ballgeflüster".

13 der möglichen 14 Bundesliga-Spiele in der Rückrunde absolvierte der 29-Jährige für den BVB über die kompletten 90 Minuten hinweg. Einzig das Duell mit dem 1. FC Köln verpasste er aufgrund einer Gelb-Sperre.

Die erste Saisonhälfte verlief allerdings nicht nach seinen Vorstellungen. "Meine Hinrunde war nicht gut, das habe ich eingesehen. Ich habe wenig gespielt, das habe ich auch verstanden. Ich habe mit meinen Freunden darüber in der Pause sehr intensiv gesprochen. Ich habe mich runterziehen lassen von Dingen, die ich nicht beeinflussen konnte", reflektierte der BVB-Profi die ersten Monate der Saison.

Seither hat Can nicht nur auf dem Platz konstant Leistungen gezeigt, sondern übernimmt auch immer mehr die Führungsrolle abseits des Spielfeldes. "Dazwischenhauen, wenn es nötig ist. Meine Aufgabe ist es, Zweikämpfe zu führen", erklärte der Mittelfeldspieler seine Ziele. "Manchmal klappt es sogar ohne Foul", fügte er hinzu.

Außerdem gilt Can als jemand, der die Mannschaft vor dem Spiel motiviert und mit positiver Ausstrahlung vorangeht.

BVB: Emre Can gibt sich kämpferisch

Um doch noch die Meisterschale nach Dortmund zu holen, ist der BVB in der Bundesliga auf einen Patzer des FC Bayern angewiesen. Mit drei verbleibenden Spielen und einem Punkt Rückstand ist der Traum vom Titel zwar noch realistisch, allerdings stehen die Chancen nur bedingt gut.

"Wir sind ein Punkt dahinter. Und noch neun sind zu vergeben", gab sich der deutsche Nationalspieler dennoch kämpferisch.