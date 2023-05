Medien: Neuer macht weiter Fortschritte

IMAGO/Markus Fischer

Manuel Neuer (hier im Oktober 2022) macht beim FC Bayern Fortschritte

Manuel Neuer arbeitet weiterhin an seinem Comeback beim FC Bayern. Nun hat der Torhüter wohl einen weiteren Fortschritt auf dem Weg zurück zwischen die Pfosten gemacht.

Wie "Bild" berichtet, schuftete Neuer am Dienstag erstmals seit seiner Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz. Der 37-Jährige hatte sich im vergangenen Dezember bei einer Ski-Tour einen Unterschenkelbruch zugezogen.

Zusammen mit Michael Rechner sowie Reha-Trainer Thomas Wilhelmi ging es für den Weltmeister von 2014 nun wieder auf den grünen Rasen. Der Boulevardzeitung zufolge will Neuer rechtzeitig zur Vorbereitung für die kommende Saison fit sein und sich dann seinen Stammplatz zurückholen.

In den vergangenen Tagen trainiere der Weltmeister von 2014 bereits auf dem so genannten Alter-G-Laufband (Anti-Schwerkraft-Laufband, d.Red.).

"Die Reha läuft sehr gut, wir sind zufrieden. Auch die letzten Bilder waren gut. Es macht Spaß, jeden Tag einen Schritt voranzukommen. Wir sind alle optimistisch", wurde der Keeper vom FC Bayern zitiert.

"Die torwartspezifischen Übungen, die wir indoor machen, funktionieren sehr gut. Ich kann bereits wieder ohne Probleme Fahrrad fahren und auch die meisten Kraftübungen durchführen", so Neuer weiter.

Spannende Torwart-Situation beim FC Bayern

Der Torwart muss sich beim FC Bayern neu beweisen. Aktuell steht Yann Sommer bei den Münchnern zwischen den Pfosten. Der Winter-Neuzugang besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2025. Sollte Sommer beim deutschen Rekordmeister bleiben wollen, müsste sich Neuer einen harten Konkurrenzkampf um den Status als Nummer eins liefern.

Zudem endet die Leihe von Alexander Nübel zur AS Monaco. Der Ex-Schalker will aber nur in München bleiben, wenn ihm eine klare Perspektive auf Spielzeit aufgezeigt wird.

Gut für Neuer: Trainer Thomas Tuchel plant dem Vernehmen nach wohl mit ihm als Nummer eins.