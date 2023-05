Enthüllt: FC Bayern nimmt Leipzig-Star ins Visier

IMAGO/Roger Petzsche

Dani Olmo von RB Leipzig wird beim BVB und FC Bayern gehandelt

Die Gerüchte rund um Dani Olmo von RB Leipzig reißen einfach nicht ab. Nachdem zuletzt über das vermeintliche Interesse des BVB spekuliert wurde, wird der spanische Nationalspieler nun mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, verfolgen die Münchner die Entwicklungen um Olmo. Der 25-Jährige ist nur noch bis 2024 an RB Leipzig gebunden.

Aufgrund dessen fällt Olmos Name immer wieder im Rahmen von Transfer-Spekulationen. Das Portal "fussballtransfers.com" wollte kürzlich vom Interesse des BVB erfahren haben. Doch laut dem TV-Sender "Sky" ist der offensive Mittelfeldmann aktuell kein Thema bei Borussia Dortmund.

Der FC Barcelona soll hingegen seit geraumer Zeit eine Verpflichtung von Olmo ausloten. Transfer-Insider Romano verwies erneut auf die Barca-Gedankenspiele. Darüber hinaus schaue Real Madrid ebenfalls ganz genau hin.

RB Leipzig kämpft um Olmo, FC Bayern lauert

RB Leipzig kämpft derweil um eine Vertragsverlängerung mit Olmo. Laut "Sky" ist eine Ausweitung der Zusammenarbeit durchaus wahrscheinlich. Allerdings will Olmo in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League spielen. Die Sachsen liegt in der Fußball-Bundesliga aktuell auf dem dritten Rang. Der Vorsprung auf Platz fünf beträgt nur einen Zähler.

RB Leipzig habe Olmo einen Kontrakt vorgelegt, dank dem er in die Top 3 der teaminternen Gehaltsrangliste aufsteigen würde, heißt es. Die finale Antwort von ihm und seiner Berateragentur stehe aber noch aus.

"Ich habe ihm gesagt, ich habe hier unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Ich bin nach Leipzig gekommen, um was erreichen. Und das möchte ich mit ihm. Und ich hoffe, dass er irgendwann den Kick hat und sagt, komm, das machen wir", kämpfte der RB-Sportchef Max Eberl vor wenigen Wochen im "LVZ-Talk" um Olmo.

Bei einer Unterschrift würden der FC Barcelona, FC Bayern und Co. definitiv leer ausgehen.