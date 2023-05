Duo und Geheim-Kandidaten? BVB sucht Bellingham-Nachfolger

IMAGO/ Ajax Amsterdam v FC Emmen

Edson Álvarez soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Borussia Dortmund muss sich wohl langsam aber sicher mit einem Abgang von Jude Bellingham abfinden. Die Nachfolger-Suche beim BVB läuft. Neben einem Duo aus dem europäischen Ausland könnten auch mehrere Geheim-Kandidaten auf dem Zettel stehen.

Real Madrid? Manchester City? Wohin es Jude Bellingham zieht, ist noch nicht abschließend geklärt. Klar scheint nur, dass sich die Hoffnungen von Borussia Dortmund auf einen Verbleib des 19-jährigen Engländers nicht erfüllen.

Eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wird der BVB für Bellingham wohl kassieren - und damit seinerseits auf Shoppint-Tour gehen.

Bereits seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um den Revierklub heiß. Zahlreiche mögliche Bellingham-Nachfolger werden gehandelt.

Einer, der es offenbar wirklich auf das Radar des BVB geschafft haben, ist Edson Álvarez. Der 25 Jahre alte Mexikaner von Ajax Amsterdam, der auch ein Kandidat beim FC Bayern sein soll, wurde zuletzt schon von "Sport Bild" mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht.

"Sport1"-Reporter Patrick Berger legt nun im Podcast "Die Dortmund-Woche" nach. Demnach sei Álvarez aus BVB-Sicht tatsächlich ein "spannender Spieler". Sollte ein Transfer nach Dortmund konkret werden, müsse die Borussia jedoch "tief in die Schatulle greifen", so Berger angesichts von Álvarez' Marktwert in Höhe von 35 Millionen Euro.

Welche Bellingham-Nachfolger hat BVB auf dem Zettel?

Deutlich günstiger zu haben wäre wohl Enzo Le Fée vom FC Lorient, den der Journalist ebenfalls als potenziellen BVB-Neuzugang nennt.

Zu den Beratern des 23-jährigen Franzosen habe es laut Berger schon Kontakt gegeben - allerdings nicht von den Entscheidern rund um Sportdirektor Sebastian Kehl. Stattdessen habe der französische Chef-Scout Laurent Busser sich bislang mit der Personalie beschäftigt.

Berger zufolge sind Álvarez und Le Fée aber nicht die einzigen Kandidaten, die in den Dortmunder Gedankenspielen vorkommen. "Ich bin sicher, dass der BVB noch Namen auf dem Zettel hat, die noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind."