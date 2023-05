IMAGO/Revierfoto

Wo läuft FC Bayern vs. FC Schalke 04 im TV und Stream?

Im Fernduell um den Titel gegen den BVB trifft der FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) in der heimischen Allianz Arena auf den FC Schalke 04. Wo wird das Spiel am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga im TV und im Live-Stream übertragen? sport.de hat alle Infos zusammengestellt.

Hilft ausgerechnet der FC Schalke 04 dem Erzrivalen Borussia Dortmund im Titel-Duell mit dem FC Bayern? Sollten die Königsblauen in München gewinnen, winkt ihnen für den Fall des Titelgewinns des BVB ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund.

"Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt", sagte Oberbürgermeister Thomas Westphal anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Mythos Moderne. Fußball im Ruhrgebiet" in Essen.

Aktuell hat der FC Bayern die elfte Meisterschaft in Serie in der eigenen Hand. Das Team von Trainer Thomas Tuchel hat an der Tabellenspitze einen Punkt Vorsprung auf den BVB. Am vergangenen Wochenende blieben beide Kontrahenten siegreich: Der FC Bayern gewann knappt mit 2:1 bei Werder Bremen. Der BVB überrollte den VfL Wolfsburg mit 6:0.

Auch der FC Schalke 04 fährt durchaus mit breiter Brust nach München. Der 3:2-Last-Minute-Erfolg beim FSV Mainz 05 nährte die Hoffnungen in Gelsenkirchen, das Wunder Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Aktuell belegen die Schalker den 15. Platz der Tabelle.

Hier läuft FC Bayern vs. Hertha live im TV und Stream