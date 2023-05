Füllkrug gibt Einblick in Zukunftsplanung

IMAGO/Peter Hartenfelser

Werders Niclas Füllkrug ist Top-Torjäger der Bundesliga

Der derzeit verletzte Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug hat über seine Zukunft gesprochen und unter anderem verraten, dass er sich gut vorstellen kann, in die Fußstapfen von SVW-Legende Claudio Pizarro zu treten.

Auf dem Papier ist die Lage bei Niclas Füllkrug klar: Der Vertrag des Nationalspielers und Top-Torjäger der Grün-Weißen ist noch bis Sommer 2025 datiert. Eigentlich müssten sich die Verantwortlichen keine Sorgen machen, doch der 30-jährige Shootingstar der letzten Monate, den es im Winter bis in das DFB-Team und zur WM nach Katar spülte, ist heiß begehrt. Gut möglich, dass der Stürmer im Sommer den nächsten Schritt zu einem Top-Klub machen will.

Wohin es genau geht, ist noch offen. Füllkrug will sich erst nach der Saison entscheiden und äußern. Die Bremer Verantwortlichen hoffen weiter auf einen Verbleib. Derzeit ist jedoch sowohl für Fans als auch die Bosse warten angesagt. Immerhin: Bei "werder.de" hat Füllkrug nun schon mal in die weiter entfernte Zukunft geblickt und verraten, was er nach der Profi-Laufbahn machen will.

"Da möchte ich Amateurfußball spielen. Ich kann mir gut vorstellen, da erstmal zu spielen und später auch zuzuschauen", sagte er und begründete: "Das ist alles immer noch ein bisschen intimer, einfach total ehrlicher Fußball, wo es nur ums Fußballspielen geht und Geld eigentlich keine Rolle spielt."

Bis sich Füllkrug aufs Altenteil zurückzieht, könnte es aber noch etwas dauern, denn der Anfang Februar 30 Jahre alt gewordene Angreifer hat noch einiges vor. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, es der Werder-Ikone Claudio Pizarro gleichzutun, der seine Karriere erst mit 41 Jahren beendete, sagte Füllkrug deutlich: "Wenn es der Körper zulässt, ja. Definitiv."

Werder Bremen: Füllkrug hofft auf Besserung

Mit kleineren und vor allem größeren Verletzungen hat Füllkrug allerdings schon zahlreiche Erfahrungen gemacht. Immer wieder litt er an Knieproblemen, riss sich im September 2019 sogar das Kreuzband. Derzeit laboriert der mit 16 Toren erfolgreichste Bundesliga-Stürmer an einer Wadenverletzung, die ihm bereits seit Mitte/Ende April zu schaffen macht.

Das Zusehen falle ihm sehr schwer, gab Füllkrug zu, fügte jedoch an: "Aber ich hoffe, dass es sich kurzfristig wieder ändert." In Bremen will man Füllkrug behutsam aufbauen, damit er im Schlussspurt der Saison noch zum Einsatz kommen kann.

"Er hat zwei Jahre durchgespielt, englische Wochen gehabt und war bei der Nationalmannschaft. Da gab es keine Pause zur Regeneration. Deshalb ist es nichts Außergewöhnliches, dass er jetzt Probleme an der Wade hat", sagte Werders Profi-Chef Clemens Fritz zuletzt bei "Bild".

Derzeit trainiert der 30-Jährige individuell und absolviert ein Reha-Programm. Für die Partie gegen RB Leipzig am Wochenende ist der Angreifer kein Thema.