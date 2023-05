BVB-Coach gesteht: "Ich hatte damals auch Todesangst"

IMAGO/Patrick Ahlborn

Mike Tullberg ist derzeit Trainer der U19 des BVB

Seit Juli 2020 ist Mike Tullberg Trainer der U19 des BVB. Mit dieser wurde der gebürtige Däne in der vergangenen Saison deutscher A-Junioren-Meister. In den letzten Monaten fiel sein Name sogar, als es um einen möglichen Nachfolger für Frankfurt-Coach Oliver Glasner ging.

Auch wenn sich diese Gerüchte mittlerweile als falsch herausgestellt haben, ist der 37-Jährige ein Trainer, der in den kommenden Jahren für Furore sorgen könnte.

Tullberg, der seine aktive Laufbahn aufgrund von schwierigen Verletzungen früh beenden musste, lebt seit frühester Kindheit für den Fußball. Seine große Liebe war aber nicht immer förderlich für sein Leben. Das verriet er nun in einem Podcast mit den "Ruhr Nachrichten".

BVB-Coach Tullberg ganz offen: "Ich hatte damals auch Todesangst"

"Ich hatte damals auch Todesangst und verschiedene andere Sachen, daraus mache ich kein Geheimnis. Ich bin in ein riesiges Loch gefallen. Das ist auch klar, wenn man vier bis sechs Monate so lebt, wie ich das damals gemacht habe. Das war nicht gesund. Im Endeffekt habe ich versucht, da mit professioneller Hilfe rauszukommen", erzählt Tullberg über die Zeit kurz nach seiner Verletzung.

Damals war er 18 Jahre alt und hatte sich das vordere und hintere Kreuzband gerissen. Auf einer Fußballschule, die auf einem Bauernhof lag, schuftete der junge Tullberg an seinem Comeback und machte nebenbei seinen Abschluss.

In der Retrospektive ein nicht wirklich gesunder Lebensstil. "Ich habe es übertrieben", weiß der BVB-Jugendtrainer, der sich "verwundbar und stark zugleich" zeigte, heute.

BVB-Coach Tullberg will seine Lehren weitergeben

Eine wichtige Sache hat er durch diese Phase gelernt: "Fußball ist das Allerwichtigste, das nicht wichtig ist." Eine Einstellung, die er den angehenden Profis versucht mit auf den Weg zu geben.

Über Stationen in Dänemark, Italien und Schottland landet Tullberg schließlich in Deutschland bei Rot-Weiß Oberhausen und später beim BVB.

Heute sei er glücklich, resümiert der 37-Jährige. "Ich würde nichts anderes behaupten."