Medien: FC Bayern gelingt spektakulärer Doppel-Transfer-Coup

IMAGO/Nina Farooqi

Pernille Harder und Magdalena Eriksson zieht es wohl zum FC Bayern

Dem FC Bayern ist angeblich ein echter Transfer-Coup gelungen - und das gleich im Doppelpack.

Wie Medien in Skandinavien übereinstimmend berichten, zieht es sowohl die dänische Weltklassespielerin Pernille Harder als auch ihre schwedische Teamkollegin und Lebenspartnerin Magdalena Eriksson vom FC Chelsea nach München.

Beide Spielerinnen, deren Verträge in London auslaufen, sollen sogar schon beim FC Bayern unterschrieben haben.

Für Offensivspielerin Harder ist es bereits das zweite Engagement in der Bundesliga. Die 30-Jährige kickte zwischen 2017 bis 2020 beim VfL Wolfsburg.

Dann wechselte sie für 350.000 Euro nach England - damals eine Weltrekord-Ablösesumme im Frauen-Fußball. 2018 und 2020 krönte sie sich zu Europas Fußballerin des Jahres.

Auch die "Wolfsburger Allgemeine" berichtet über Harders bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern. Die Münchnerinnen hätten sich im Poker um die Dienste des Superstars demnach gegen Olympique Lyon und Real Madrid durchgesetzt.

Eriksson, die 2016 in Rio da Janeiro und 2020 in Tokio jeweils Olympia-Silber mit Schweden holte, folgt ihrer Freundin offenbar in die bayerische Landeshauptstadt.

Noch keine offizielle Bestätigung vom FC Bayern

Alexander Straus, norwegischer Cheftrainer des FC Bayern, wollte die Meldung auf Anfrage ebenso wenig kommentieren wie der Berater von Harder und Eriksson.

Wie im Frauenfußball üblich, könnte der Blockbuster-Deal erst nach Saisonende offiziell verkündet werden.

Die beiden Spielerinnen hatten zuletzt betont, ihre Karriere ab Sommer im selben Klub fortsetzen zu wollen. Vor ihrer Zeit bei Chelsea waren sie schon in Schweden gemeinsam für den Linköpings FC aufgelaufen.

Der FC Bayern bläst mit der Verpflichtung von Harder und Eriksson zur Jagd auf die internationalen Top-Klubs. In der Bundesliga sind die Münchnerinnen bereits spitze: Aktuell führen sie die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor Wolfsburg an.