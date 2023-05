Neururer: Euphorie beim FC Schalke "schon fast gefährlich"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Peter Neururer warnt den FC Schalke 04

Nach zweiten Last-Minute-Siegen binnen einer Woche steht der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal seit dem 8. Spieltag wieder über dem ominösen Strich. Drei Spieltage vor Schluss glaubt ganz Gelsenkirchen fest an die Rettung, selbst das knüppelharte Restprogramm mit Spielen gegen den FC Bayern und RB Leipzig mindert die Euphorie kaum. Der frühere Knappen-Coach Peter Neururer warnt jedoch davor, im Endspurt zu überdrehen.

Totgesagte leben länger: Nach einer indiskutablen Hinserie wurde der FC Schalke 04 von vielen Experten bereits abgeschrieben, wenige Monate später ist der Klassenerhalt plötzlich zum Greifen nah.

Auch Peter Neururer ist begeistert. Was die Königsblauen gemeinsam mit ihren lautstarken Fans erreicht hätten, sei "schier sensationell und unglaublich", schwärmte die Trainer-Legende in einem Video-Beitrag für das Portal "Wettfreunde".

Vor allem die Schalker Moral beim jüngsten 3:2-Erfolg in Mainz hinterließ bei Neururer bleibenden Eindruck. "Zwei Mal in Führung gegangen, dann eingeholt worden. Und trotzdem haben sie den Kopf nicht hängen gelassen. Man hat eindeutig gesehen: Diese Truppe spielt auf Sieg", betonte der 68-Jährige.

Ein wahres Loblied stimmte er auf den aktuellen Übungsleiter von S04 an. "Was Thomas Reis da veranstaltet hat mit der Mannschaft, im emotionalen Rahmen, aber mittlerweile auch fußballerisch, ist schon einzigartig und großartig", hob der Altmeister hervor.

Euphorie beim FC Schalke 04 "schon fast gefährlich"

Zugleich richtete Neururer eine deutliche Warnung an den FC Schalke.

"Das große Aber: Was ist, wenn es nicht so weitergeht? Denn die nächsten Spiele werden wahnsinnig schwer", verdeutlichte er in Anspielung auf die bevorstehenden Duelle mit dem FC Bayern (A), Eintracht Frankfurt (H) und RB Leipzig (A). Speziell daheim gegen die SGE sei "ein Sieg Pflicht".

Neururers Befürchtung: "Die Stimmungslage ist euphorisiert bis zum Gehtnichtmehr, sodass die Euphorie schon fast gefährlich wird."