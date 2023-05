Kultcoach zählt den FC Bayern an: "Mehr schlecht als recht"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Für Thomas Tuchel lief es beim FC Bayern bislang nur selten nach Plan

Ein derart spannendes Titelrennen hat die Fußball-Bundesliga sehr, sehr lange nicht mehr erlebt: Drei Spieltage vor Schluss liegt nur ein Punkt zwischen Spitzenreiter FC Bayern und Verfolger Borussia Dortmund. Kultcoach Peter Neururer glaubt, dass der BVB im Endspurt noch von der fortwährenden Unruhe in München profitieren könnte.

"Ich persönlich glaube, dass sich der FC Bayern wahnsinnig auf die eigenen Dinge konzentrieren muss und nicht darauf hoffen darf, dass Borussia Dortmund nochmal schwächelt", erklärte der 68-Jährige in einem Video-Beitrag für das Portal "Wettfreunde".

Durch den fulminanten 6:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg hätten die Westfalen ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. "Das heißt für den FC Bayern im Sinne der Wahrnehmung: 'Passt mal schön auf, die bleiben noch dran'", betonte Neururer, der dem BVB eine "überragende Offensivleistung" sowie eine "anständige Defensivleistung" attestierte.

Am Samstagabend geht es für das Team von Trainer Edin Terzic zuhause gegen Borussia Mönchengladbach weiter, während der FC Bayern wenige Stunden zuvor den FC Schalke 04 in der Allianz Arena empfängt.

Neururer über FC Bayern: "Mehr schlecht als recht"

Von den jüngsten Darbietungen der von Thomas Tuchel gecoachten Münchner war Neururer nicht sonderlich angetan.

"Die Bayern gewinnen mehr schlecht als recht - zwar absolut verdient, aber nicht mit Glanz und Gloria - mit 2:1 bei Werder Bremen und freuen sich riesig über den Sieg. Das sagt schon eine Menge aus, sie sehen das nicht mehr als Selbstverständlichkeit an", verdeutlichte der erfahrene Übungsleiter.

Von den "dauerhaften Diskussionen" an der Säbener Straße ist Neururer mittlerweile ein wenig genervt: "Die Aufstellungsfragen bei Bayern München in der Öffentlichkeit sind mir einfach zu groß."

An einer Personalie stört sich allerdings auch der langjährige Bundesliga-Trainer. "Intern wird es mit Sicherheit auch Gespräche geben, denn einen Thomas Müller - eine Kultfigur und ein Führungsspieler - in der entscheidenden Phase der Meisterschaft draußen zu lassen, halte ich für bedenklich", so Neururer.