Transfer-Kehrtwende? Agent von Bayern-Star Tel redet Klartext

IMAGO/Oryk HAIST

Mathys Tel will sich beim FC Bayern durchbeißen

Im Sommer will sich der FC Bayern im Sturmzentrum verstärken und einen absoluten Top-Mann für die Neunerposition verpflichten. In diesem Zusammenhang kam zuletzt die Frage auf, ob für Youngster Mathys Tel hinter einem Neuzugang sowie Routinier Eric Maxim Choupo-Moting in München dann kein Platz mehr wäre. Nun hat sich das Management des Franzosen in die Debatte eingeschaltet.

Rund 20 Millionen Euro nahm der FC Bayern im Vorjahr in die Hand, um Angreifer Mathys Tel von Stade Rennes loszueisen. Seine ersten Monate beim Rekordmeister waren durchaus vielversprechend: In nur 563 Einsatzminuten traf der 18-Jährige wettbewerbsübergreifend fünf Mal.

Da ein Großteil seiner Bewährungschancen jedoch lediglich späte Einwechslungen waren und ein möglicher Star-Neuzugang voraussichtlich gesetzt wäre, wurde rund um die Säbener Straße in den vergangenen Tagen über eine Leihe von Tel diskutiert.

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, will das Offensivtalent allerdings auch über die laufende Saison hinaus Teil des FC Bayern sein. "Offiziell: Mathys bleibt in München, egal was passiert", teilte seine Beratungsagentur dem "Münchner Merkur" und der "tz" in einer Stellungnahme mit.

Mathys Tel will beim FC Bayern bleiben: "Mental ist er bereit"

Unlängst hatte Trainer Thomas Tuchel im Rahmen einer Pressekonferenz noch angedeutet, dass Tel verliehen werden könne, um anderswo regelmäßig Spielpraxis zu erhalten. Es sei aber "noch nicht" entschieden, wie der FC Bayern vorgehen werde: "Leihe, behalten - das machen wir Ende August, nicht vorher."

Für seine Berater kommt ein vorübergehender Abschied des Teenagers, der in München bis 2027 unterschrieben hat, jedoch nicht in Frage, wie sie in ihrem Statement betonten: "Wenn man in München ein Schlüsselspieler sein will, muss man sich in München verbessern und kämpfen. Das ist die Mentalität. Mental ist er bereit, also macht er weiter."