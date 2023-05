Offiziell: Frankfurt und Glasner gehen getrennte Wege!

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Oliver Glasner verlässt Eintracht Frankfurt

In den vergangenen Tagen pfiffen die Spatzen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell: Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner gehen nach der Saison getrennte Wege. Das bestätigten die Hessen am Dienstagabend.

Vorausgegangen war der Entscheidung eine sportliche Krise in der Fußball-Bundesliga sowie eine unglückliche Außendarstellung des Österreichers. Nach der jüngsten Niederlage in Hoffenheim hatte sich Glasner mit einem Journalisten angelegt.

Glasners Vertrag hatte ursprünglich noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. Nach dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig wird der 48-Jährige den Verein verlassen.

"Wir sind der Auffassung, dass nach all den Spekulationen und auch aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgekommenen Unruhe rund um die Trainerpersonalie nun Klarheit in der Zukunftsfrage wesentlich ist, um den Fokus von Trainer und Mannschaft komplett auf die Saisonziele und das Pokalfinale zu richten. Daher möchten wir gemeinsam am bestmöglichen Abschied arbeiten und uns mit voller Kraft auf die letzten Spiele konzentrieren", erklärte SGE-Sportvorstand Markus Krösche.

Zuvor wurden laut Klubmitteilung "lange und intensive Gespräche" geführt und eine "ausführliche Analyse" mit Glasner vorgenommen. "Die sportliche Entwicklung und die Gesamtdarstellung in der Rückrunde veranlassten die Klubverantwortlichen zu einer neuen Bewertung des Status quo", hieß es.

Eintracht Frankfurt: Glasner nennt Gespräche "ehrlich, offen und fair"

Glasner hatte die Eintracht in der Vorsaison sensationell zum Europa-League-Sieg geführt. In der aktuellen Spielzeit drang die SGE in der Königsklasse bis ins Achtelfinale vor.

"Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung, die mir plausibel dargelegt wurde. Die Gespräche mit Markus Krösche und Timmo Hardung waren ehrlich, offen und fair, so wie unser Austausch in den zurückliegenden Jahren immer konstruktiv und von hohem gegenseitigem Respekt geprägt war", sagte Glasner zum Abschied.