Basler knallhart: Müller kann Bayerns "Totengräber" sein

IMAGO/Peter Hartenfelser

Mario Basler hat über Thomas Müllers Situation beim FC Bayern gesprochen

Im Sommer könnte beim FC Bayern eine Ära enden: Nach dem Verlust seines Stammplatzes soll Thomas Müller über einen Abschied aus München nachdenken. Ex-Nationalspieler Mario Basler glaubt, dass die Zeit des Routiniers beim Rekordmeister abläuft.

Am Dienstagabend enthüllte die "Sport Bild", dass Thomas Müller mit seiner Situation unter Trainer Thomas Tuchel so unzufrieden sein soll, dass er einen Transfer in Erwägung zieht.

Dem 33-Jährigen fehle generell die "Wertschätzung" an der Säbener Straße, heißt es.

Nach Meinung von Mario Basler sollte sich der Offensiv-Allrounder jedenfalls keine allzu großen Hoffnungen mehr machen, künftig noch einmal eine tragende Rolle im Team zu spielen.

"Ich glaube, dass Thomas Müller nächstes Jahr auf der Bank sitzen wird", erklärte der 54-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert" und forderte im selben Atemzug, den Fanliebling langsam an den Trainerjob heranzuführen.

Man müsse beim Münchner Dauerbrenner allerdings vorsichtig sein. "Er kann auch der Totengräber im Verein sein", warnte Basler, schließlich verfüge Müller intern über "viel Macht".

Der frühere Mittelfeldspieler ergänzte in Anspielung auf den ehemaligen Klubboss Uli Hoeneß, der noch immer großen Einfluss hat: "Wenn der Trainer ihn links liegen lassen würde, geht er ganz schnell zum Tegernsee."

Basler: BVB hat Tabellenführung "selbst verschenkt"

Neben der Causa Müller wurde auch der spannende Titelkampf zwischen FC Bayern und BVB von Basler thematisiert. "Dortmund hatte die Chance. Sie haben es selbst verschenkt", stellte er klar.

Im Lager der Borussia müsse man sich ärgern, "denn so leicht wie in diesem Jahr werden sie es nicht wieder bekommen", betonte der Europameister von 1996. Mehrere Auswärts-Patzer kosteten die Westfalen zuletzt eine bessere Platzierung.

Basler glaubt jedoch, dass weiterhin alles offen ist: "Dortmund ist daheim immer brutal und macht seine Hausaufgaben. Sie müssen hoffen, dass Bayern vielleicht noch mal stolpert und ausrutscht."