Von Real zum BVB? Gerüchte um Bellingham-Leihe

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jude Bellingham wird den BVB wohl in Richtung Real Madrid verlassen

Während die Fans noch hoffen, glaubt von den Verantwortlichen und Kollegen von Jude Bellingham offenbar kein Akteur mehr an einen Verbleib des Mittelfeldspielers bei Borussia Dortmund. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der Engländer im Sommer zu Real Madrid wechseln wird. Die Verhandlungen mit dem spanischen Spitzenklub sollen bald starten. Nun gibt es neue Details.

Obwohl sein Vertrag noch bis 2025 datiert ist, wird Jude Bellingham Borussia Dortmund aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Darauf deuten zahlreiche Meldungen aus den letzten Wochen hin. Nach Informationen von "Sport Bild" hat die Spieler-Seite den BVB zwar noch nicht offiziell über den Wechselwunsch informiert, doch sowohl die Dortmunder Bosse als auch Bellinghams Berater, sein Vater Mark, rechnen kurzfristig mit Kontaktaufnahme der Königlichen, um Details zur Verpflichtung und zum Transfer zu besprechen.

Zwar hat der 19-Jährige seinen Wechselwunsch gegenüber seinen Mitspielern noch nicht klar kommuniziert, in der Kabine des BVB soll Bellinghams Entschluss aber längst Tuschelthema sein. Immerhin: Laut dem Bericht gönnt ihm fast jeder den großen Schritt zu den Königlichen, der offenbar auch endgültig sein soll.

Zwar berichtet "Sport Bild" von einer Variante, nach der Bellingham von Real fest verpflichtet werden würde, um ihn danach für ein Jahr zurück nach Dortmund auszuleihen. Hier könnte er einen weiteren Schritt in seiner rasanten Entwicklung machen und würde dem großen Konkurrenzkampf in Madrid entgehen, wo Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni mit ihm um die Positionen im Mittelfeld streiten.

Doch diese bislang unbekannte Idee ist für den englischen Nationalspieler wohl genauso ausgeschlossen wie eine mögliche Verlängerung bei der Borussia, die er zuletzt ausschlug.

Bellingham hat sein großes Ziel klar vor Augen: die Champions League zu gewinnen. Und dafür sieht er die besten Chancen beim spanischen Spitzenklub. Den Status eines Leihspielers will der 19-Jährige keinesfalls bekommen.

So oder so: In Madrid soll Bellingham laut übereinstimmenden Medienberichten bis 2029 unterschreiben, um langfristig das Herz des neuen Real zu werden, und satte 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. Vorher müssen sich der BVB und die Spanier aber noch über die Ablösemodalitäten verständigen.

BVB: Wird die Bellingham-Ablöse gestaffelt?

Seit Längerem ist bekannt, dass die Schwarz-Gelben bis zu 150 Millionen Euro Ablöse fordern. Diese wird laut "Sport Bild" allerdings nicht in Gänze und sofort fließen.

Am wahrscheinlichsten ist demnach, dass Real rund 100 Millionen Euro als Fixsumme zahlt, zu welcher verschiedene Bonuszahlungen kommen werden.

Ein Teil dieser Boni im Bereich von gut 20 Millionen Euro wäre durch Einsätze und weitere Variablen leicht zu erreichen, weitere gut 20 Millionen wären an Titel oder persönliche Auszeichnungen geknüpft.

Insgesamt wird damit gerechnet, dass Bellingham die bisherige Rekordablöse von Ousmane Dembélé übertrifft. Für diesen musste der FC Barcelona vor sechs Jahren insgesamt 140 Millionen Euro auf den Tisch legen.