FC Bayern will "Weltklassespieler" verpflichten

IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Der FC Bayern befindet sich auf Stürmer-Suche

Auf der Suche nach Neuzugängen will der FC Bayern auch zukünftig weiter ins oberste Regal greifen.

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn bestätigte im Interview mit "Sport Bild" einen neuen Rekord-Umsatz des deutschen Branchenprimus, ohne genau Zahlen zu nennen. "Und das ist nun mal eine wichtige Grundlage für sportlichen Erfolg", sagte Kahn.

Der Klub habe viele Themen im Bereich Infrastruktur vorangebracht. "Es wird bald ein neues Trainingszentrum geben. Auch hier muss sich der FC Bayern weiterentwickeln. Wir wollen ja für Weltklassespieler attraktiv bleiben", sagte Kahn.

Wegen der Konkurrenz zu von Investoren unterstützen Vereinen sieht der 53-Jährige den Rekordmeister aber vor "großen Herausforderungen". Kahn sagte: "Wir befinden uns in einem Prozess der Veränderung. Kürzlich sagte mir ein Kollege der ECA (Europäische Klub-Vereinigung, Anm. d. Red.): Das vergangene Jahrzehnt war das Jahrzehnt der Traditionsklubs, das kommende Jahrzehnt wird das der Investorenvereine."

FC Bayern ging bei Erling Haaland an seine "Grenzen"

Zu spüren bekam der FC Bayern das zuletzt beim Werben um Erling Haaland. Den ehemaligen BVB-Torjäger hatten Kahn und Co. im letzten Sommer gerne nach München gelockt. Er entschied sich aber für den Wechsel zum Scheich-Klub Manchester City.

"Bei Haaland haben wir alles versucht und sind an unsere Grenzen gegangen. Am Ende mussten wir die Überlegung anstellen: Wollen wir das gesamte Gehaltsgefüge sprengen und damit alles in Schieflage bringen? Dazu waren wir nicht bereit. Das ist nicht Bayernlike", blickte Kahn zurück.

Einen neuen Mittelstürmer verpflichtete der FC Bayern nach Haalands Absage nicht - im Nachhinein ein Fehler, wie viele Kritiker sagen. "Wir haben im vergangenen Sommer gemeinsam die Entscheidung getroffen, mit diesem Kader in diese Saison zu gehen, in dem es ja auch viele Spieler gibt, die Tore machen können", erklärte Kahn und verwies auf die bislang 83 Saisontore in der Bundesliga.

Allerdings habe dem FC Bayern in engen Spielen "manchmal die Durchschlagskraft gefehlt", gab Kahn zu. "Wir beschäftigen uns mit dem Stürmer-Thema."

Transfer von Victor Osimhen "ein großes Risiko" für den FC Bayern

Ein Kandidat auf der Liste der Münchner soll Victor Osimhen gewesen sein, für den sein Arbeitgeber SSC Neapel aber eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro aufruft.

"Bei solchen Summen muss der FC Bayern sich die Frage stellen: Gibt der Spieler dir für dieses Geld eine Garantie? Das wäre auf jeden Fall ein großes Risiko", sagte Kahn.

Die ebenfalls gehandelten Namen von Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Harry Kane (Tottenham Hotspur) wollte der Klub-Boss des FC Bayern nicht explizit kommentieren. "Ich spreche nicht über Spieler anderer Klubs. Gehen Sie davon aus, dass wir den Stürmer-Markt prüfen", sagte Kahn.