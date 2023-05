Aufstiegsheld träumt offen von Schalke-Rückkehr

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Darko Churlinov könnte nach Schalke zurückkehren

Mit seinem derzeitigen Klub hat er eigentlich allen Grund zu feiern, machte der FC Burnley in der zweiten englischen Liga doch am letzten Wochenende endgültig die Meisterschaft perfekt. Doch gedanklich ist Darko Churlinov längst zurück bei seinem vorherigen Verein, dem FC Schalke 04.

Sein Anteil an der Premier-League-Rückkehr des FC Burnley ist äußerst überschaubar. Im Kalenderjahr 2023 bringt es Churlinov auf einen mickrigen Einsatz als Einwechselspieler. Sein jüngster Trip nach Deutschland, als er sich auch noch im Umfeld des FC Schalke zeigte und ablichten ließ, dürfte in Burnley ebenfalls nicht besonders gut angekommen sein.

Der Schalker Aufstiegsheld von 2022, der in der letzten Saison als Leihspieler zu einem der großen Publikumslieblinge in Gelsenkirchen avancierte, will zurück ins Ruhrgebiet. Er kann sich dafür sogar einen erneuten Gang in die zweite Liga vorstellen, wie er jetzt im Gespräch mit der "Sport Bild" erklärte.

"Ich hatte eine fantastische Zeit bei Schalke. Wenn mir etwas von Schalke vorliegen sollte und der Klub mich zurückholen möchte, dann werde ich mich dazu entscheiden", so der 22-Jährige, der erst im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro Ablöse bis 2026 beim FC Burnley unterschrieben hatte.

Churlinov erneut als Leihspieler zurück zum FC Schalke 04?

Ob für ihn auch der erneute ganz in die 2. Bundesliga infrage käme, bejahte Chulinov indirekt: "Ich verlasse mich bei meiner Karriereplanung sehr auf meine Agentur, die wie eine Familie für mich ist. Und wenn sie mir rät, dass es gut für mich ist, mache ich auch das."

Im königsblauen Trikot hatte der Flügelspieler vor allem in der Rückrunde der erfolgreichen Aufstiegssaison des FC Schalke überzeugt. Churlinov brachte es insgesamt auf 22 Einsätze, in denen er zwei Treffer beisteuerte.

Aus seiner Sympathie für die Knappen machte der Nordmazedonier gar kein Geheimnis: "Dieser Verein verdient es einfach nicht, in der 2. Liga zu spielen. Ich hoffe sehr, dass sie den Klassenerhalt packen!"

Zuletzt wurde über ein erneutes Leihgeschäft des Ex-Stuttgarters nach Gelsenkirchen spekuliert, wohl erneut mit einjähriger Laufzeit.