Selke mit Hertha-Geständnis: "Wird schwierig für mich"

Davie Selke spielt seit der Rückrunde für den 1. FC Köln

In der Hinrunde stand er noch bei Hertha BSC unter Vertrag, ergriff aber nach lediglich drei Startelf-Einsätzen im Winter die Flucht aus Berlin in Richtung des 1. FC Köln. Jetzt kann Davie Selke seinen Ex-Klub am kommenden Freitagabend (ab 20:30 Uhr) praktisch in die zweite Liga schießen.

Obwohl er bei der Hertha unter dem damaligen Cheftrainer Sandro Schwarz nicht mehr gefragt war und sogar ablösefrei in Richtung Köln abgegeben wurde, hegt Selke weiterhin Sympathien für seinen akut abstiegsbedrohten Ex-Klub.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" machte der 28-Jährige gar kein Geheimnis daraus, dass die Partie gegen die Alte Dame eine spezielle für ihn wird. "Es ist schwierig für mich, meine Jungs in dieser Situation zu sehen. Dadurch, dass Pál Dárdai als Trainer zurückgekehrt ist, dem ich sehr viel zu verdanken habe, ist es ein ganz besonderes Spiel."

Unter dem zurückgekehrten Cheftrainer hatte Selke bei der Hertha seine wenigen Glanzmomente erlebt. In seiner besten Berliner Bundesliga-Spielzeit 2017/2018, als er zehn Saisontore beisteuerte, wurde er von Dárdai häufig in der Startelf berücksichtigt.

Sollte der 1. FC Köln am Freitagabend gegen Hertha BSC gewinnen und die Abstiegskonkurrenz am Wochenende weiter punkten, wäre der Abstieg des Hauptstadtklubs quasi besiegelt.

Selke "war gerne bei Hertha BSC"

Selke betonte in dem Interview mit der Sportzeitschrift noch einmal, dass er sich eigentlich wohl bei der Hertha gefühlt hatte, die ihn im Winter in Richtung Domstadt ziehen ließ: "Ich war gerne bei Hertha und in Berlin. Für mich war nie so klar, dass ich Hertha verlasse. Mir wurde aber frühzeitig gesagt, wie man mit mir plant. Dementsprechend habe ich mir meine Gedanken gemacht und dann entschieden, im Winter zu gehen."

In der Rückrunde fand Selke unter Steffen Baumgart beim 1. FC Köln allmählich wieder zu alter Stärke zurück. Bis dato bringt er es auf vier Tore in 14 Einsätzen für den Effzeh, traf zuletzt doppelt im Rheinderby bei Bayer Leverkusen (2:1).

"Ich hatte mehrere Optionen. Als der FC sich gemeldet hat, war für mich klar: Darauf habe ich Bock! Christian Keller und Thomas Kessler waren extrem bemüht. Entscheidend war am Ende das Gespräch mit Steffen Baumgart. Danach war für mich klar, dass ich das machen will", berichtete der Stürmer von den Verhandlungen im Winter. Selke hat in Köln einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.