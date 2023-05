Neuer Job für langjährigen Boss des FC Bayern?

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Jan-Christian Dreesen (2.v.l.) könnte vom FC Bayern zur DFL wechseln

Dass der langjährige Finanz-Chef Jan-Christian Dreesen den FC Bayern im kommenden Sommer verlässt, steht bereits seit längerer Zeit fest. Nun gibt es einen Hinweis darauf, wohin es den studierten Diplom-Kaufmann im Anschluss ziehen könnte.

Einem Bericht von "Sport Bild" zufolge könnte Dreesen ein Kandidat als neuer DFL-Geschäftsführer sein.

Aktuell ist der Posten nach dem Ausscheiden von Donata Hopfen zu Jahresbeginn nur interimistisch besetzt.

Sowohl Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann als auch Oliver Leki vom SC Freiburg liebäugelten zwar mit einem dauerhaften Wechsel zum Liga-Verband. Letztlich blieben beide ihren Vereinen aber treu - auch, weil sie wegen des DFL-Werbens angeblich deutliche Gehaltserhöhungen bekamen.

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und Co. müssen sich also nach einem neuen starken Mann umschauen, der das Erbe von Hopfens Vorgänger Christian Seifert weiterführt.

Dreesen habe bereits grundsätzliches Interesse an dem Job signalisiert, heißt es. Ein Gespräch mit BVB-Boss Watzke stehe allerdings noch aus. Dieser wolle in Zusammenarbeit mit dem DFL-Aufsichtsrat in den kommenden 14 Tagen eine Shortlist der Kandidaten erstellen, heißt es.

Bereits seit dem vergangenen Herbst ist klar, dass Dreesen seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird. Die Führungskraft verlasse den Klub "auf eigenen Wunsch", hieß es damals in der Mitteilung des deutschen Rekordmeisters.

Vom FC Bayern zur DFL?

Für Dreesens Anstellung bei der DFL spricht dem Bericht zufolge einerseits die gute Arbeit, die er seit 2013 im Vorstand des FC Bayern leistete. Der gebürtige Ostfriese, unter anderem zuständig für die Bereiche Finanzen und Controlling, Human Resources sowie Merchandising und Ticketing, führte die Münchner zu immer neuen wirtschaftlichen Rekord-Ergebnissen.

Als Stellvertreter von Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge war er auch in das Transfer-Geschäft an der Säbener Straße eingebunden.

Zudem soll er sich bei seiner bisherigen Arbeit im DFL-Präsidium den Ruf erworben haben, nicht nur das Wohlergehen der Top-Klubs, sondern auch die Bedürfnisse der kleineren Vereine im Blick zu haben.

Wer Dreesen beim FC Bayern beerbt ist bereits klar: Der Banker Dr. Michael Diederich wechselt aus dem Aufsichtsrat der AG in den Vorstand.